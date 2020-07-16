Фаучи уверен в получении вакцины от коронавируса до конца года

16.07.2020, 11:18, Новости дня

Ведущий американский эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи предположил, что страна достигнет поставленной цели и получит вакцину от коронавируса до конца года.

При этом его не смутила перспектива, что Китай может получить вакцину первым.

«У меня хорошие ожидания по поводу предполагаемых сроков», – заявил Фаучи в интервью Reuters, отметив, что гарантий их соблюдения нет.

Его комментариям предшествовали опубликованные во вторник многообещающие предварительные данные о вакцине компании Moderna, которая разрабатывается учеными Национального института аллергических и инфекционных заболеваний, возглавляемого Фаучи.

Многие эксперты видят в безопасной и эффективной вакцине единственное спасение от вируса, который заразил миллионы людей и убил более 575 тысяч человек.

Фаучи отметил, что перспективность вакцины компании Moderna состоит в том, что она дает защиту, схожую с той, которая наблюдается при естественном инфицировании.

«При разработке вакцины вы надеетесь, в частности, на то, что она вызовет реакцию, сравнимую с естественной инфекцией, потому что, теоретически, лучшая вакцина, которую вы можете получить, это естественная инфекция», – отметил он.

Заключительная стадия клинических испытаний вакцины компании Moderna начинается 27 июля.

Президент Дональд Трамп и некоторые его республиканские союзники критиковали Фаучи за то, что он предостерегал от слишком поспешного открытия американской экономики.

Отвечая на вопрос, как он справляется с этими атаками, Фаучи заявил Reuters: «Я стараюсь не допускать, чтобы это беспокоило меня».

«Наша работа с вакцинами, разработкой терапевтических методов, клиническими испытаниями – вот что важно», – добавил он.

Фаучи не смутила перспектива того, что Китай, который также работает над получением вакцины, пересечет финишную черту первым. Он сказал, что надеется на успех Китая, но предположил, что они не выйдут победителями в гонке за вакциной, или, по крайней мере, не победят с большим отрывом.

«Думаю, что все идут примерно по одному и тому же пути, – сказал он. – Если они дойдут до конца, то уж не намного быстрее, чем мы. Это уж точно».

Он выразил надежду, что, в конце концов, несколько кандидатных вакцин окажутся успешными.

«Я не беспокоюсь о том, что кто-то доберется туда первым», – подчеркнул он.

Фаучи отметил, что даже если вакцина будет действительно вызывать иммунный ответ, неясно, как долго будет действовать эта защита.

«Есть вопросы, на которые пока нет ответов, потому что прошло только шесть месяцев с начала эпидемии», – заметил он.

По его словам, может потребоваться год, чтобы прояснить вопрос об иммунном ответе.

Недавний опрос Reuters показал, что четверть американцев сомневаются в целесообразности вакцинации, опасаясь, что рекордные темпы разработки вакцины, возможно, достигаются за счет ее безопасности.

Фаучи сказал, что он знает о таких опасениях.

«Их можно понять, но они неоправданы, – сказал он. – Мы не поступаемся безопасностью, не поступаемся научной обоснованностью».