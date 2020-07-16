В деле “Роттердам плюс” нет состава преступления

16.07.2020, 11:17, Новости дня

Расследование Национального антикоррупционного бюро по делу “Роттердам плюс” может зайти в тупик из-за отсутствия нанесенного ущерба, а следовательно – и состава преступления. Такое мнение в эфире телеканала “Украина 24” выразил экс-заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе.

“Следствие может зайти в тупик, поскольку может оказаться, что там вообще нет ущерба. Если нет ущерба – тогда нет состава уголовного дела, нет преступления”, – отметил бывший замгенпрокурора.

По его словам, после отмены формулы “Роттердам плюс” цена закупки государством угля, наоборот, повысилась.

“Государство начало закупать уголь по другой цене и в результате получили такую комическую ситуацию, что, в принципе, если это все пересчитать, то денег налогоплательщиков, которые платят за новую формулу, не “Роттердам плюс”, на 6 млрд грн больше, чем было при “Роттердам плюс”, – аргументировал экс-замгенпрокурора.

Сакварелидзе отметил, что, следуя этой же логике, НАБУ должно открыть уголовное дело в том числе по “Центрэнерго”, поскольку эта компания сегодня также работает по формуле “Роттердам плюс”.

“По такой же логике надо отдавать под уголовную ответственность и недавнее правительство Украины, которое решило подписать соглашение “Амстердам плюс”. По “Амстердам плюс” закупается газ – по такой же формуле, как и “Роттердам плюс”, – добавил Давид Сакварелидзе.

Формула “Роттердам плюс” действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

Член комитета ВР по энергетике и ЖКХ, нардеп от “Батьківщини” Михаил Волынец утверждал, что благодаря действию формулы “Роттердам плюс” шахтеры дополнительно получили 10 млрд грн.

Цена газа для населения с февраля 2020 года устанавливается по аналогичной формуле “Амстердам плюс”. Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.