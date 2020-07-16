 

Азербайджан опроверг информацию о подбитом Арменией танке

16.07.2020, 11:16, Новости дня

Заявления Армении об уничтожении танка и артиллерийской установки азербайджанской армии не соответствуют действительности, сообщил начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы.

«Это дезинформация. Все азербайджанские танки целы и в строю. Бронетехника ВС Азербайджана не находится на переднем крае. Азербайджанские танки вне зоны досягаемости неприятельских подразделений», – цитирует ТАСС начальника пресс-службы. 

Ранее пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян выложила видео, как армянская армия подбила азербайджанский танк во время боев на границе. 

До этого представитель армянского минобороны Арцрун Ованнисян заявил, что Азербайджан использовал против Армении РСЗО «Град». 

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об обострении на границе Азербайджана и Армении, которое началось в воскресенье, когда армянские и азербайджанские военные вступили в бой.





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