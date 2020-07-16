Беременная Джиджи Хадид в прямом эфире показала свой округлившийся живот

16.07.2020, 11:15, Разное

В мае этого года TMZ сообщили, что Джиджи Хадид и Зейн Малик ждут ребенка. Затем новость подтвердила мама модели Иоланда Хадид, после чего на связь с прессой вышла и сама Джиджи – о своей беременности она впервые рассказала в эфире шоу Джимми Фэллона The Tonight Show. Но после этого модель не стала лихорадочно постить в Instagram “беременные” снимки или рассказывать о том, как она проводит это особенное время. На время она затаилась, но вчера сделала исключение из правил и в прямом эфире показала миру свой округлившийся живот.

Друзья, я люблю вас и очень ценю вашу поддержку. Просто не хочу широко освещать свою беременность, но документирую этот период. В будущем я расскажу вам об этом времени побольше, но пока хочу прожить этот момент, ни на что не отвлекаясь,

— призналась Джиджи, посоветовав обратить внимание на более важные события в мире, нежели ее беременность.

Джиджи Хадид Напомним, о романе Джиджи Хадид и Зейна Малика заговорили в ноябре 2015 года, когда они были замечены в лобби одного и того же отеля. После этого папарацци удалось подловить молодых людей вместе, когда они, держась за руки, покидали вечеринку. В конце декабря 2016-го СМИ сообщили об их неудавшейся помолвке – якобы музыкант сделал модели предложение руки и сердца, но она ответила отказом, сославшись на свое нежелание так спешить в отношениях.

В марте 2018 года Джиджи и Зейн выпустили официальные заявления о расставании, а в конце апреля решили возобновить отношения. Впрочем, хватило влюбленных ненадолго. О том, что их роман исчерпал себя, заговорили уже через несколько месяцев, в ноябре 2018 года, – сначала в соцсетя перестали появляться совместые фото, после Зейн и вовсе отписался от модели. О том, что Хадид и Малик решили дать своим отношениям второй шанс спустя год после расставания, стало известно в январе. Тогда папарацци сфотографировали пару в Нью-Йорке по дороге в ресторан, где они решили отметить день рождения Малика в компании с Беллой и Иоландой Хадид и Дуа Липой.

Джиджи Хадид и Зейн Малик Джиджи Хадид и Зейн Малик