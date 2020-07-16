 

Беременная Джиджи Хадид в прямом эфире показала свой округлившийся живот

16.07.2020, 11:15, Разное

В мае этого года TMZ сообщили, что Джиджи Хадид и Зейн Малик ждут ребенка. Затем новость подтвердила мама модели Иоланда Хадид, после чего на связь с прессой вышла и сама Джиджи – о своей беременности она впервые рассказала в эфире шоу Джимми Фэллона The Tonight Show. Но после этого модель не стала лихорадочно постить в Instagram “беременные” снимки или рассказывать о том, как она проводит это особенное время. На время она затаилась, но вчера сделала исключение из правил и в прямом эфире показала миру свой округлившийся живот.

Друзья, я люблю вас и очень ценю вашу поддержку. Просто не хочу широко освещать свою беременность, но документирую этот период. В будущем я расскажу вам об этом времени побольше, но пока хочу прожить этот момент, ни на что не отвлекаясь,

— призналась Джиджи, посоветовав обратить внимание на более важные события в мире, нежели ее беременность.

Джиджи ХадидНапомним, о романе Джиджи Хадид и Зейна Малика заговорили в ноябре 2015 года, когда они были замечены в лобби одного и того же отеля. После этого папарацци удалось подловить молодых людей вместе, когда они, держась за руки, покидали вечеринку. В конце декабря 2016-го СМИ сообщили об их неудавшейся помолвке – якобы музыкант сделал модели предложение руки и сердца, но она ответила отказом, сославшись на свое нежелание так спешить в отношениях. 

В марте 2018 года Джиджи и Зейн выпустили официальные заявления о расставании, а в конце апреля решили возобновить отношения. Впрочем, хватило влюбленных ненадолго. О том, что их роман исчерпал себя, заговорили уже через несколько месяцев, в ноябре 2018 года, – сначала в соцсетя перестали появляться совместые фото, после Зейн  и вовсе отписался от модели. О том, что Хадид и Малик решили дать своим отношениям второй шанс спустя год после расставания, стало известно в январе. Тогда папарацци сфотографировали пару в Нью-Йорке по дороге в ресторан, где они решили отметить день рождения Малика в компании с Беллой и Иоландой Хадид и Дуа Липой.

Джиджи Хадид и Зейн МаликДжиджи Хадид и Зейн Малик





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.06 / Выпуск популярного шоу из-за эпизода с Гитлером попал под шквал критики

10.07 / Суд арестовал губернатора Фургала

25.06 / Галкин показал архивные фото отца-офицера

22.06 / Зеленский о доверии Путину: Не было времени

03.06 / Белла Хадид и The Weeknd возобновили общение после громкого расставания

07.07 / Врач рассказала об оптимальной температуре кондиционера в жару

26.06 / Анонсирован портативный SSD-накопитель Lexar SL200 весом в 40 граммов

29.04 / Ученые обнаружили лекарство, которое не дает раку возвращаться – фостаматиниб

16.07 / Хакеры взломали Twitter-аккануты Билла Гейтса, Илона Маска и других знаменитостей и неплохо заработали на их подписчиках

29.05 / Мнение: Мир без страха

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска