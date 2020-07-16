Мнение: Очередная империя потянулась на выход

16.07.2020, 11:10, Разное

США эвакуируют 5 из 9 своих баз в Афганистане. Басни про 100 000 долларов от ГРУ за голову американского солдата не особо помогли торможению процесса вывода войск.

Очередная империя потянулась на выход

Афганские СМИ: США эвакуируют 5 баз в Афганистане

KABUL, July 15 (Xinhua) — . Как сообщил в среду местный телеканал, США в Афганистане эвакуировали пять военных баз и передали их афганским силам.

«Соединенные Штаты, в соответствии с мирным соглашением, подписанным США и талибами в конце февраля этого года, приняли решение об эвакуации пяти баз», – сообщает Ariana News TV.

Как сообщается, базы расположены в южных провинциях Гильменд и Урузган и в восточных провинциях Лагман и Пактика.

До эвакуации иностранные силы размещались на девяти военных базах по всему Афганистану.

После подписания соглашения афганские лидеры, в том числе президент Мухаммед Ашраф Гани, многократно требовали от талибов снижения уровня насилия.

Однако боевики активизировали нападения, убивая и раня десятки комбатантов и гражданских лиц.

Правительство освободило более 4000 заключенных талибов, а боевики талибов после этой сделки освободили более 600 сотрудников национальных сил безопасности.

В настоящее время в Афганистане находится свыше 10 000 солдат и офицеров иностранных войск, в том числе 8500 американских военнослужащих, они занимаются подготовкой и оказанием помощи внутренним силам в войне с повстанцами.

http://perevodika.ru/articles/1209660.html – цинк

Заглавная карта контроля районов (не считая крупных городов) в высоком разрешении https://www.mepanews.com/d/other/afganharitatemmuz2020.jpg

Зеленым отмечен контроль Талибана – от 55 до 100%.

Красным – контроль правительства, США и НАТО.

Желтым – оспариваемые районы.