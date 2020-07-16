Центр амбулаторной онкологической помощи откроют под Пензой

16.07.2020, 11:08, Новости дня

В Пензенской области идет подготовка к открытию второго центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) на базе поликлиники Пензенской областной клинической больницы имени Бурденко.

Создание еще одной площадки для диагностики и раннего выявления злокачественных новообразований запланировано в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение», реализуемого по инициативе президента, сообщается на сайте регионального Минздрава.

В настоящее время идет процесс доукомплектования нового структурного подразделения поликлиники областной больницы медицинским оборудованием. Второй центр будет открыт до конца 2020 года.

Одним из профессиональных инструментов врача-эндоскописта является современный гастроскоп. В поликлинике появился высокоточный оптический прибор последнего поколения для проведения диагностических, терапевтических и хирургических манипуляций на верхних отделах желудочно-кишечного тракта.

Исследование патологии верхних отделов желудочно-кишечного тракта: пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, позволяет в большинстве случаев выявить ранние формы рака.

«Проведение высокоточных исследований на верхних отделах желудочно-кишечного тракта считаются сложными и требуют многократного увеличения, что невозможно без современного эндоскопического оборудования, и здесь на помощь врачу-эндоскописту приходит технический прогресс», – отметил заведующий эндоскопическим отделением Игорь Эрдели.

Также для оснащения ЦАОПа поставлен новый стационарный маммограф и рентгеновский аппарат. Оборудование на сумму более 33 млн рублей закуплено за счет средств областной казны.

Напомним, в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Пензенской области до 2024 года всего будут организованы 10 центров амбулаторной онкологической помощи.