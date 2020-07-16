 

Центр амбулаторной онкологической помощи откроют под Пензой

16.07.2020, 11:08, Новости дня

В Пензенской области идет подготовка к открытию второго центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) на базе поликлиники Пензенской областной клинической больницы имени Бурденко.

Создание еще одной площадки для диагностики и раннего выявления злокачественных новообразований запланировано в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение», реализуемого по инициативе президента, сообщается на сайте регионального Минздрава. 

В настоящее время идет процесс доукомплектования нового структурного подразделения поликлиники областной больницы медицинским оборудованием. Второй центр будет открыт до конца 2020 года. 

Одним из профессиональных инструментов врача-эндоскописта является современный гастроскоп. В поликлинике появился высокоточный оптический прибор последнего поколения для проведения диагностических, терапевтических и хирургических манипуляций на верхних отделах желудочно-кишечного тракта. 

Исследование патологии верхних отделов желудочно-кишечного тракта: пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, позволяет в большинстве случаев выявить ранние формы рака. 

«Проведение высокоточных исследований на верхних отделах желудочно-кишечного тракта считаются сложными и требуют многократного увеличения, что невозможно без современного эндоскопического оборудования, и здесь на помощь врачу-эндоскописту приходит технический прогресс», – отметил заведующий эндоскопическим отделением Игорь Эрдели.

Также для оснащения ЦАОПа поставлен новый стационарный маммограф и рентгеновский аппарат. Оборудование на сумму более 33 млн рублей закуплено за счет средств областной казны. 

Напомним, в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Пензенской области до 2024 года всего будут организованы 10 центров амбулаторной онкологической помощи. 





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.05 / В Киевской области три человека из нелегального дома престарелых умерли от COVID-19 – полиция

02.06 / Черновол смягчили меру пресечения

20.05 / Смертный приговор впервые вынесли по Zoom

16.06 / Запад использует пандемию для подготовки агентов влияния из журналистов постсоветских стран

19.05 / Постпред РФ рассказал о провальном опыте США по борьбе с коронавирусом в Сирии

29.05 / В Москве за сутки умерли 78 пациентов с коронавирусом

20.06 / В Пекине тест на коронавирус взяли у каждого 10-го жителя

12.05 / Медсестры рассказали об изменениях в работе в условиях коронавируса

19.06 / Мясников назвал признаки опасной головной боли

05.06 / ВОЗ обновила рекомендации по ношению масок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска