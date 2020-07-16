Турция призвала Армению стать «частью решений, а не проблем» на Кавказе

16.07.2020, 11:08, Новости дня

Власти Армении должны образумиться и научиться быть частью решений, а не проблем на Южном Кавказе, заявили в МИД Турции.

В ведомстве также указали, что ведение внешней политики с использованием «обвинений и клеветы ни региону, ни Армении пользу не принесет пользу», передает азербайджанский новостной портал АPA.

«Таким подходом оживляют лишь односторонние исторические концепции и оправдывают (…) агрессию», – считает турецкая сторона.

Ранее сообщалось, что Азербайджан якобы использовал против Армении РСЗО «Град», а Армения подбила азербайджанский танк.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об обострении на границе Азербайджана и Армении, которое началось в воскресенье, когда армянские и азербайджанские военные вступили в бой.



