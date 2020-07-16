 

Коронавирус оказался в 8 раз более опасным по сравнению с гриппом

16.07.2020, 10:53, Разное

В сравнении с гриппом коронавирус оказался в 8 раз более опасным из-за высоких рисков развития ишемического инсульта. К соответствующим выводам пришли сотрудники Научно-исследовательского института мозга и сознания Фейла Фэмили в США.
Эксперты изучили медицинские карты 1916 пациентов с коронавирусом. Оказалось, что в 31 случае из-за COVID-19 происходило острое нарушение мозгового кровообращения. Такие симптомы иногда называют предвестниками ишемического инсульта.

Затем были изучены медицинские данные 1486 пациентов с обычным гриппом. В этом случае подобные осложнения наблюдались лишь у 3 человек. Таким образом, коронавирус оказался опасней гриппа почти в 8 раз.



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