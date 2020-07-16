Бренд Porsche официально представил новый Porsche 911 Turbo

16.07.2020, 10:50, Новости дня

Сегодня официально представили новую версию Porsche 911 Turbo, которая оказалась существенно дешевле и проще, чем ранее выпущенный Porsche 911 Turbo S.

Под капотом автомобиля установлен 3,8-литровый бензиновый двигатель с турбиной на 580 л.с. мощности. Разгон до сотни на новом купе Porsche 911 Turbo составляет 2,8 секунд, тогда как предельная скорость автомобиля достигает 320 км в час. Новинка приводится в движение 8-ступенчатой роботизированной трансмиссией и имеет полный привод.

В зависимости от ситуации, владелец Porsche 911 Turbo можно воспользоваться адаптивной подвеской и уменьшить клиренс на 10 мм. Приобрести новинку станет возможным на американском рынке по цене от 170 тысяч долларов.