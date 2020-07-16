 

Продажи нового кроссовера Haval H6 стартуют в августе

16.07.2020, 10:50, Новости дня

Обновленный кроссовер Haval H6 официально выйдет в продажу уже в следующем месяце.

Вместе с тем размеры автомобиля существенно превосходят предшественника. Новинка Haval H6 отличается формой бамперов, решеткой радиатора, а также другими элементами, позволяющими с легкостью распознать кроссовер Haval H6 нового поколения. Кроме того, в салоне применили улучшенную панель приборов, а также «парящий» экран мультимедийного центра.

Для переключения передач применена компактная шайба, придающая интерьеру более стильный вид. Под капотом обновленного кроссовера Haval H6 установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбиной на 169 л.с. мощности. Модель также поступит в более производительной модификации с 2-литровым мотором на 224 л.с. мощности.



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