 

Беспомощность Евросоюза вынудила страны бороться с коронавирусом поодиночке

16.07.2020, 10:42, Новости дня

Пандемия коронавируса показала слабые места ЕС, пишет Das Erste: когда началась эпидемия, страны-члены даже не предупреждали друг друга о принимаемых мерах и не смогли договориться об общих антикризисных действиях. В результате ЕС так и не удалось обеспечить централизованное распределение защитного оборудования, а национальные государства предпочли односторонние действия, без консультаций с Брюсселем.


Reuters

За весь минувший февраль ЕС поставил в Китай 56 тонн масок, перчаток защитных костюмов и средств дезинфекции, пишет Das Erste.

Однако в это же время коронавирус уже распространялся по странам Европы: спустя три дня после отправки последнего груза с помощью в КНР, Италия попросила Еврокомиссию о поставке масок. Во многих итальянских больницах сложилась очень сложная ситуация, однако призыв Италии услышан не был, поскольку у ЕС уже не оставалось необходимого количества защитных средств.

В последующие недели многие государства ЕС даже не информировали друг друга о принимаемых ими мерах против пандемии, таких как закрытие границ или контроль над авиаперевозками, пишет издание. Что же касается конкретных общих мер, то о них страны-члены ЕС и вовсе не могли договориться.

Согласно отчёту центра по контролю и предотвращению заболеваний, многие страны ЕС не были до конца готовы к пандемии, поскольку их арсенал защитного снаряжения и масок заметно сократился и у него частично истёк срок годности. К примеру, во Франции в 2011 году насчитывалось 1,7 миллиардов масок, однако к 2020 году осталось лишь 117 млн. Бельгия уничтожила 38 миллионов масок, не подлежавших замене.

Что же касается Германии, то согласно изначальному плану закупку и дальнейшее централизованное распределение масок должны были осуществлять бундесвер и министерство внутренних дел, напоминает Das Erste. Несколько недель спустя правительство ФРГ было вынуждено признать, что этот план провалился: в итоге, Ангела Меркель была вынуждена лично договариваться с Си Цзиньпином о поставках масок.

Со 2 марта к борьбе с пандемией активно подключилась Еврокомиссия, однако страны ЕС зачастую действовали без консультаций с Брюсселем и вводили экспортные ограничения на важные медицинские товары. Как отмечает Das Erste, пандемия обнажила слабости ЕС: защитное оборудование не распределялось, границы оказались закрыты, а страны-члены предпочитали односторонние действия без оглядки на Брюссель. 



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