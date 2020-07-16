США начали перебрасывать войска в Польшу

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16.07.2020, 10:30, Новости дня

Вооруженные силы США начали переброску войск в Польшу для проведения учений, сообщило в четверг министерство национальной обороны республики.

«Начался процесс переброски американских войск в Польшу в рамках учений Emergency Deployment Readiness Exercise («Готовность к экстренному развертыванию»), – передает ТАСС сообщение польского минобороны. Первые подразделения уже прибывают на полигон в Дравске-Поморском».

Как сообщило министерство, в период с 14 июля до 23 августа в страну будет переброшен американский бронетанковый батальон. Цель маневров – проверка готовности военных США к быстрому реагированию и развертыванию своих сил в любом районе мира.

С американской стороны в учениях примут участие 500 военнослужащих. Руководство маневрами будет осуществлять дивизионное командование ВС США в Познани.

«В связи с эпидемической ситуацией будут применяться все необходимые меры предосторожности, обеспечивающие защиту солдат и местных жителей от COVID-19 (вызываемое новым коронавирусом заболевание)», – заверили в минобороны Польши.

Учения Emergency Deployment Readiness Exercise должны были стать одним из элементов масштабных маневров Defender-Europe 20 Plus, но из-за пандемии нового коронавируса в планы были внесены значительные изменения, а сами учения были перенесены на лето.

Напомним, в июне председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит сообщил, что Соединенные Штаты могут передислоцировать часть выводимых из Германии войск не только в Польшу, но и в пару других стран Европы.



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