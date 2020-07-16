 

Грузия начала обучать украинских специалистов береговой охраны

16.07.2020, 10:30, Новости дня

Сотрудники Службы береговой охраны Грузии, подготовленные США, приступили к обучению украинских коллег. Сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Так, около 280 сотрудников Службы береговой охраны прошли «американские тренинги высокого уровня», а теперь, «с целью внести вклад в укрепление региональной безопасности», они сами проводят тренинги для представителей Украины.

Базу СБО Грузии в Поти в четверг посетила посол США в Грузии Келли Дегнан. Она вышла в море на одном из семи кораблей, которые за последнее время были переданы США Грузии.

По словам посла, сотрудничество двух стран в этой области «тесное» и направлено на то, чтобы Грузия надежно защищала границы и безопасность Черного моря.

Напомним, в среду корабли НАТО зашли в акваторию Черного моря  для участия в военных учениях с Украиной и Болгарией.

Также сообщалось, что НАТО будет уделять больше внимания обеспечению безопасности в регионе Черного моря.



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