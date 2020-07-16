Грузия начала обучать украинских специалистов береговой охраны
16.07.2020, 10:30, Новости дня
Сотрудники Службы береговой охраны Грузии, подготовленные США, приступили к обучению украинских коллег. Сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Так, около 280 сотрудников Службы береговой охраны прошли «американские тренинги высокого уровня», а теперь, «с целью внести вклад в укрепление региональной безопасности», они сами проводят тренинги для представителей Украины.
Базу СБО Грузии в Поти в четверг посетила посол США в Грузии Келли Дегнан. Она вышла в море на одном из семи кораблей, которые за последнее время были переданы США Грузии.
По словам посла, сотрудничество двух стран в этой области «тесное» и направлено на то, чтобы Грузия надежно защищала границы и безопасность Черного моря.
Напомним, в среду корабли НАТО зашли в акваторию Черного моря для участия в военных учениях с Украиной и Болгарией.
Также сообщалось, что НАТО будет уделять больше внимания обеспечению безопасности в регионе Черного моря.
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