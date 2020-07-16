В Москве выявили минимальное с апреля число новых случаев коронавируса

16.07.2020, 10:30, Новости дня

Число пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 531, это минимальное количество с 4 апреля.

В Москве 4 апреля выявили 434 случая заболевания. Всего число вирус-положительных пациентов в российской столице составляет 231 тыс. 801, передает ТАСС.

Суточный прирост в Москве на 16 июля оказался на уровне 0,23% – это наименьший результат среди всех регионов России.

Напомним, в РФ выявили 6 тыс. 428 новых случая коронавируса. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением заболевания, суточный рост этого показателя уже 10 дней не превышает 0,9%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Москве (0,2%), Московской области (0,3%), Северной Осетии (0,4%), Ненецком АО (0,4%), Курской области (0,5%), Дагестане (0,5%) и Калининградской области (0,5%).

Всего на данный момент в РФ болеют 209 тыс. 168 человек.

При этом число летальных исходов увеличилось за сутки на 167 против 156 днем ранее, всего умерли 11 тыс. 937 человек. Общее число умерших составляет 1,59% от всех пациентов с коронавирусом в России.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.