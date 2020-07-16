Муцениеце после новостей о новом романе Прилучного: Мне нелегко

16.07.2020, 10:23, Разное

Актриса Агата Муцениеце всеми силами пытается избавиться от мыслей о расставании с любимым. Похоже, ей это удается с трудом: стоит артистке зайти в Сеть, как она тут же натыкается на сотни новостных заметок о Павле Прилучном.

Многие из них касаются его отношений с Мирославой Карпович. Пара отдыхает на курорте вместе с детьми Прилучного и Муцениеце. Аудитория социальных сетей реагирует на это очень бурно, что только добавляет дискомфорта.

Среди пользователей много тех, кто искренне сочувствует Агате. Она призналась, что для нее важно каждое слово. Поклонники завалили звезду сообщениями: они пишут ей лично и оставляют комментарии под каждой публикацией в “Инстаграм”.

“Чего там скрывать, мне нелегко”, – отметила Муцениеце.

Актриса какое-то время пыталась отвечать всем, кто ее подбадривает, но сообщений оказалось слишком много. “Всем не успеваю, но я очень-очень чувствую вашу поддержку!” – заверила Агата.

Напомним, что первые сообщения о возможном разводе Павле Прилучного и Агаты Муцениеце появились еще в апреле 2020 года. Тогда актриса сообщила в Сети о домашнем насилии. Теперь они живут по отдельности.

Павел Прилучный пытается скрывать свои отношения с Мирославой Карпович, но ничего хорошего из этого не выходит. Пара уже несколько раз попадала в поле зрения папарацци, да и новая возлюбленная актера не отрицает их связь.