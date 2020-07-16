Скандалы: Крушение «русского Amazon»

16.07.2020, 10:15, Разное

Что погубило партнерство «Яндекса» и Сбербанка и как они будут жить дальше

23 июня ближе к полуночи «Яндекс» и Сбербанк опубликовали сообщения о разделе активов. Сбербанк продает «Яндексу» 45% маркетплейса «Яндекс.Маркет», а «Яндекс» Сбербанку — 25% плюс 1 рубль в сервисе электронных платежей «Яндекс.Деньги». Стороны планируют закрыть сделку в третьем квартале 2020 года. Так закончилось партнерство двух компаний длиной 11 лет.

Официальные комментарии по поводу сделки были сухими и доброжелательными: в пресс-релизе Сбербанка приводились слова первого заместителя председателя правления банка Льва Хасиса о том, что раздел активов — «взвешенное и взаимовыгодное решение». А в релизе «Яндекса» финансовый и операционный директор компании Грег Абовский выражал благодарность Сбербанку «за продуктивную совместную работу и глубокую экспертизу».

Но реальные эмоции внутри компаний были гораздо сложнее. «Это самый прекрасный день в моей жизни», — рассказывает источник в одной из компаний о реакции некоторых сотрудников на сделку.

Какие взаимные претензии компаний привели к разводу и как компании будут перенастраивать свои экосистемы после раздела активов?

Как партнерство «Яндекса» и Сбербанка началось и закончилось

Партнерство Яндекса и Сбербанка формально началось еще в 2009 году, когда госбанк за €1 купил «золотую акцию» «Яндекса». Акция позволяла блокировать покупку 25% голосов или уставного капитала IT-компании, а также обязывала ее согласовывать все крупные сделки со Сбербанком. Три года спустя Сбербанк купил 75% минус 1 рубль в «Яндекс.Деньгах» за $60 млн. А в полную силу партнерство расцвело в 2017 году, когда стороны объявили о намерении создать СП в области онлайн-коммерции.

У каждой из сторон было по 45% в новом СП, 10% было зарезервировано под опционную программу для менеджмента СП. Сделку закрыли в апреле 2018 года. Сбербанку она обошлась в 30 млрд рублей.

«Мы хотим построить на базе «Яндекс.Маркета» российский Amazon, и очень надеюсь, что у нас все получится», — комментировал тогда глава Сбербанка Герман Греф. А в годовом отчете банка за 2017 год говорилось, что проект важен «как для развития цифровой экосистемы самого Сбербанка, так и для экономики страны в целом».

Сделка с «Яндексом» стала для Сбербанка второй попыткой найти платформу для создания «русского «Амазона». До этого более года российской госбанк обсуждал сотрудничество с китайской Alibaba Group, но переговоры зашли в тупик, писала в конце 2017 года газета Financial Times. Срыв переговоров источники газеты объясняли тем, что Сбербанк нашел партнера в лице «Яндекса».

Что же пошло не так?

«Трудности есть в любом партнерстве, тем более когда речь идет о крупных компаниях со своей историей и идеологией. Не думаю, что там были непреодолимые трудности с самого начала», — сказал Forbes экс-руководитель дирекции по развитию экосистемы SberX в Сбербанке Марк Завадский (отвечал в том числе за развитие «Яндекс.Маркета», покинул Сбербанк в июле 2019 года).

Основная проблема этого партнерства была в том, что «Яндекс» видел в Сбербанке инвестора и «платежного партнера», на инфраструктуре которого клиенты могут проводить платежи на «Яндекс.Маркете», а для Сбербанка «Яндекс.Маркет» был не просто одним из приложений, а важной частью его экосистемы, говорит Завадский. В это СП банк, в отличие от «Яндекса», вложил реальные деньги, плюс Сбербанк делал и делает большую ставку на e-commerce, добавил Завадский.

«Это была полная несовместимость корпоративных культур»

«Яндекс» отдал в СП «Яндекс.Маркет», с которым долгое время не знал, что делать, говорит Завадский. «Сейчас эта площадка очень удачно развилась, но к моменту создания СП «Яндекс.Маркет» уже несколько лет переживал период турбулентности: не особо рос, было много экспериментов с разными бизнес-моделями, менялись команды, в целом проект стагнировал», — вспоминает он.

Были и другие проблемы: в соглашении компаний была договоренность, что платежные сервисы Сбербанка при прочих равных будут приоритетными для СП, говорит Завадский. Но возникал вопрос, кому принадлежат клиенты этого СП. «Яндекс видел это СП как часть своей экосистемы, которому Сбербанк предоставляет различные сервисы и зарабатывает на них. Сбербанк видел потребителей этого СП как часть своей экосистемы, которым он хотел предлагать все новые и новые сервисы, запущенные в Сбербанке», — вспоминает Завадский.

«Компания находилась «где-то посередине между Сбербанком и «Яндексом». Обсуждали, что она должна быть встроена в финансовую экосистему Сбера и одновременно в медийную экосистему «Яндекса». А граница нечеткая, ее до конца так и не удалось ровненько провести», — соглашается источник, близкий к «Яндексу».

Вопросов, говорит источник, возникало много. К примеру, «Яндекс.Маркет» обслуживается в финансовой части Сбербанком. Что делать, если другой банк предлагает более выгодные условия для «Яндекс.Маркета»? Или, если «Яндекс» с помощью своего движка продвигает «Яндекс.Маркет», а тот же Mail.Ru Group продвигает его лучше, то надо ли пользоваться эксклюзивно движком «Яндекса» или можно платить за продвижение Mail.Ru Group? «Эту границу довольно долго согласовывали. Но как только возникали пограничные вопросы, они всегда интерпретировались [Львом] Хасисом в пользу Сбера. Это стало одной из точек напряжения», — сказал он.

«Яндекс.Маркет» всегда такие решения принимал самостоятельно, исходя из бизнес-целесообразности. Все услуги ему оказывались на условиях рынка или чуть лучше, — сообщил Forbes Лев Хасис. — При прочих равных они [менеджмент «Яндекс.Маркета»] предпочитали Сбербанк, но если кто-то предлагал лучшие условия, работали и с другими. Например, часть денег они держали в других банках, которые предложили в тот момент более высокие ставки по депозиту. И мы не возражали».

«У нас за все время во всех наших совместных советах директоров все вопросы принимались единогласно, никаких конфликтов не было»

Также выяснилось, что у сторон и разный подход к развитию проекта, сказал Завадский. «Яндекс» склонен к небольшим экспериментам: «сначала посмотреть, как пойдет, потом дать больше». А в Сбербанке другая философия и идеология: если он что-то делает, то должен в этом преуспеть», — объясняет Завадский. Сбербанк, по его словам, был более агрессивен в постановке планов и требованиях темпов роста, чем «Яндекс». Эта история — про степень амбиций и отношение к проекту «Яндекс.Маркет», — резюмирует он.

«Это была полная несовместимость корпоративных культур», — добавляет источник, близкий к «Яндексу».

Тезис про несовместимость корпоративных культур неверный, спорит Лев Хасис. «Комбинация наших команд и культур позволяла достигать феноменальных результатов. Мы прекрасно уживались долгие годы в «Яндекс.Деньгах», и компания выросла в разы. В «Яндекс.Маркете» нам совместно удалось создать с нуля и быстро вырастить маркетплейс «Беру», да и сервис сравнения цен успешно развивался. У нас за все время во всех наших совместных советах директоров все вопросы принимались единогласно, никаких конфликтов не было», — сказал Хасис Forbes.

Две причины для развода

Осенью 2018 года The Bell и «Ведомости» сообщили, что Сбербанк ведет переговоры о покупке крупного пакета акций «Яндекса», до 30% капитала. Сбербанк это опровергал. Тем не менее после этого менеджеры «Яндекса» укрепились в намерении расстаться со Сбербанком — такая идея периодически возникала с первых месяцев существования СП, но попытка поглощения стала точкой невозврата, так как доверие было полностью потеряно, говорит источник Forbes, близкий к «Яндексу».

«Все можно было решить, если бы удалось договориться о совместном развитии экосистем, поскольку договориться не удалось, развод уже стал делом времени»

Еще какое-то время партнеры продолжали развивать проект, а 25 июля 2019 года Сбербанк сообщил о партнерстве с Mail.Ru Group. Об этом партнерстве в руководстве «Яндекса» узнали незадолго до объявления, сказал Forbes один из собеседников в IT-компании. «Мы, наверное, догадывались еще в начале лета 2019 года [о переговорах]», — сказал он. Другой собеседник Forbes, близкий к «Яндексу», говорит, что в компании узнали о сделке в режиме short notice (в последний момент). Но «предъявлять претензии» Сбербанку никому и в голову не приходило, продолжает он. Соглашение о неконкуренции касалось только «Яндекc.Маркета» и «Яндекс.Денег». «Никто не запрещал Сбербанку входить в бизнес такси, доставку еды или что-то еще, — объясняет собеседник Forbes. — Это могло нравиться или не нравиться».

Спустя несколько дней FT со ссылкой на источник написала о возможном разводе «Яндекса» и Сбербанка: «Ситуацию не смягчить. Они дерутся как кошка с собакой».

Новое партнерство привело к осознанию того, что «двум конкурирующим экосистемам сложно жить вместе, так как они развивают очень похожие продукты. Очень сложно одновременно быть и партнерами и конкурентами», — сказал Forbes менеджер «Яндекса». Лев Хасис считает, что причиной того, что партнерство закончилось, стали «сложности с интеграцией с конкурирующими экосистемами». «Обе компании строят свои экосистемы, да, конкуренция, конечно, есть. И, уважая друг друга, мы нашли взаимоприемлемое решение», — подытоживает он.

У «Яндекса» и Сбербанка — у двух экосистем — был очень важный общий актив, но впоследствии в других вещах они начали открыто конкурировать друг с другом, особенно после того как Сбербанк создал СП с Mail.Ru Group, сказал Forbes Завадский. «Все можно было решить, если бы удалось договориться о совместном развитии экосистем, поскольку договориться не удалось, развод уже стал делом времени», — добавил он.

Как стороны обсуждали развод?

Сбербанк и «Яндекс» сели за стол переговоров обсуждать раздел активов в июне 2020 года на совете директоров «Яндекс.Маркета», формально раньше этот вопрос стороны не поднимали, сказал источник, близкий к менеджменту «Яндекса». Обсуждалось множество вариантов раздела, в том числе и «дробление» «Яндекс.Маркета» и выделение из него маркетплейса «Беру». Но стороны не договорились о цене, утверждает источник Forbes в менеджменте «Яндекса». «Такой вариант нами не рассматривался», — сказал Лев Хасис.

Еще один вариант предполагал снижение доли «Яндекса» в «Яндекс.Маркете», но в итоге стороны пришли к выводу, что полностью выйти из него почти невозможно по технической причине, потому что этот актив плотно интегрирован в поиск «Яндекса», сказал Forbes менеджер «Яндекса».

Параллельно возникла история с новыми акционерами «Яндекса». Ими стали «ВТБ Капитал», компания Романа Абрамовича F 10, а также компания Александра Абрамова F 21 и Александра Фролова F 40. Они договорились выкупить акции компании в общей сложности на $600 млн.

Два источника Forbes, близкие к разным сторонам этой части сделки, сказали, что она сформировалась примерно за два-три месяца до объявления. К примеру, с «ВТБ Капиталом» ее начали обсуждать за месяц до объявления, знает один из источников.

Идея привлечь новых инвесторов родилась у финансового блока «Яндекса», когда начали искать замену Сбербанку. В компании обсуждали, хотят ли консолидировать «Яндекс.Маркет» либо сохранить отдельную компанию. Плюсы второго решения — убытки и затраты компании не отражаются в финансовых отчетах головной компании, минусы — теряется гибкость в операционном управлении, говорит источник в «Яндексе». В итоге было решено, что лучше консолидировать «Яндекс.Маркет» и привлечь партнеров на уровне холдинга.

Что «Яндекс« планирует делать после развода?

Создавать конкурента «Яндекс.Деньгам» в «Яндексе» не намерены, сообщил Forbes источник в «Яндексе». «Но мы понимаем, что услуги, которые предоставляли «Яндекс.Деньги», нашим клиентам нужны. И это мы будем воспроизводить», — добавил он. «Яндекс», по его словам, намерен сделать центром своей экосистемы Яндекс ID. «Если ты хоть раз оставил данные кредитной карточки в «Яндекс.Такси», то в другом приложении она будет доступна. «Яндекс ID» становится центром экосистемы, и мы легко сможем жить без «Яндекс.Денег», — сказал собеседник Forbes. Он добавил, что в компании на данном этапе не намерены привлекать для этого партнера.

Решения пока нет, добавляет еще один источник, близкий к «Яндексу». Партнера для выстраивания платежной системы в «Яндексе» пока не ищут. «У «Яндекса» образовалась контузия в отношении всяких СП. Обожглись на Сбере. «Яндексу» нравится, что он будет владеть 100% «Яндекс.Маркета», поэтому никаких замен Сберу не будет», — сказал он. Правда, добавляет источник, проблема в том, что у «Яндекса» нет экспертизы по финансовым рынкам. ВТБ в этом проекте заменой Сбербанку не станет, сказал еще один источник из числа участников сделки. В банке рассматривают приобретение доли в «Яндексе» как инвестицию и не планирует становиться платежным партнером, добавил он.

«Яндекс.Деньги» как бренд просуществует до конца 2020 года, говорилось в официальном сообщении «Яндекса». Затем «Сбербанк» проведет ребрендинг этого проекта. Хасис не стал раскрывать подробности интеграции «Яндекс.Денег» в систему Сбербанка, пообещав «скоро» их озвучить.

Новые планы Сбербанка

Сбербанк же не оставляет попыток создать «русский «Амазон». В начале июня агентство Reuters со ссылкой на четыре источника сообщило, что банк может стать крупным акционером онлайн-ретейлера Ozon. Пресс-служба Сбербанка и Лев Хасис тогда сообщили, что не комментируют слухи. Источник Forbes, близкий к акционерам Ozon, подтвердил факт переговоров, но отметил, что стороны еще не договорились по ключевым пунктам.

Интерес Сбербанка к Ozon появился около года назад. Только после того, как Сбербанк обратил внимание на Ozon, он дал добро на развод, излагает свою версию событий источник Forbes, близкий к «Яндексу». «В тот момент, когда стало понятно, что с «Яндексом» что-то не получается, Сбербанк начал искать альтернативы и смотреть на весь рынок», — сказал Завадский.

Основной акционер АФК «Система» (владеет 43% Ozon) Владимир Евтушенков F 65 информацию о переговорах со Сбербанком не подтверждал, но и не опровергал. «Если [Сбербанк] захочет и будет сильно стараться — то сможет [купить акции Ozon]», — говорил Евтушенков журналистам в конце июня 2020 года.

Источник, близкий к Ozon, рассказал Forbes, что сейчас компания находится в активном фандрайзинге, так как планирует в ближайшие несколько лет инвестировать в логистическую инфраструктуру около $300 млн.

Возможное новое партнерство Сбербанка и Ozon — челлендж для «Яндекса», говорит источник, близкий к IT-компании. «Развестись хорошо, но развестись и проиграть, — это очень плохо», — говорит собеседник Forbes.

При участии Елены Тофанюк

Фонд Invest AG (управляет деньгами Абрамова и Фролова) не ответил на запрос Forbes, представитель Millhouse Романа Абрамовича Джон Манн подтвердил, что сделка состоялась, на дополнительные вопросы отвечать отказался. «Отрасль демонстрирует уверенный рост, поэтому для ВТБ вхождение в капитал компании — перспективная инвестиция, которая открывает возможности для стратегического партнерства по целому ряду направлений, в частности, по электронной коммерции. Сделка позволит компании Яндекс привлечь финансирование на выгодных условиях, а в будущем — использовать экспертизу ВТБ Капитал, крупнейшего российского инвестиционного банка, при реализации планов развития», — говорится в комментарии ВТБ.

В официальном комментарии «Яндекса» говорится, что решение о разводе принималось совместно, оно связано с изменением стратегии развития экосистемы в целом и в сфере e-commerce в частности. Решение разделить активы именно так продиктовано тем, что в рамках новой стратегии «Яндекса» компания решила сосредоточиться на тех проектах, где «Яндекс» играет ведущую роль в управлении. «В частности, мы сосредоточим свое внимание на сфере интернет-торговли, в которой мы видим большой потенциал. Особенно заметен он стал в последние месяцы, когда из-за кризиса с коронавирусом тренд на развитие этой отрасли усилился очень значительно. Что касается «Денег», последние 7 лет Яндекс был миноритарным инвестором, которому принадлежала лишь четверть компании. С 2013 года «Деньги» полностью контролируются Сбербанком. Также в результате сделки «Яндекс» получит возможность развивать собственные сервисы финансовых услуг», — объяснила компания. Партнерство со структурами Абрамовича, Фролова, Абрамова и «ВТБ Капиталом» в «Яндексе» объяснили тем, что все они «выразили заинтересованность в долгосрочных инвестициях» в компанию.

Яна Милюкова, Ирина Юзбекова