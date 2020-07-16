 

В США подготовили второй танкер с нефтью для Белоруссии

16.07.2020, 10:14, Новости дня

В августе Белоруссия получит второй танкер с американской нефтью объемом 80 тыс. тонн, сообщил пресс-секретарь белорусского госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

Тищенко рассказал, что «по плану августовских поставок сегодня в американском порту Beaumont стал под загрузку и готовится к отправке в Беларусь танкер с 80 тыс. тонн нефти сорта White Eagle Blend (WEB)», передает РИА «Новости».

Срок прибытия в литовский порт в Клайпеде – 6-8 августа, далее по железной дороге нефть будет транспортирована на НПЗ «Нафтан» (Новополоцк) на севере Белоруссии.

«В августе нефть полностью будет на заводе», – сказал пресс-секретарь.

Сорт WEB является смесью трех сортов нефти (два американских и один канадский). Он специально разработан для европейских НПЗ, ориентированных на российский Urals.

В первой половине июня на белорусские НПЗ «Нафтан» начала поступать американская нефть, закупленная республикой. Также Белоруссия в этом году закупила норвежскую и азербайджанскую нефть через порты Клайпеды и Одессы. В апреле Минск договорился о прокачке нефти в объеме около 100 тыс. тонн в месяц из Польши.

В июле РФ и Белоруссия подписали договор о поставках нефти.



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