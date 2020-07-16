Помпео защитил реакцию администрации на сообщения о российских «выплатах» Талибану

16.07.2020, 10:13, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео поддержал реакцию администрации на сообщения о том, что российская военная разведка якобы выплачивала вознаграждения боевикам Талибана в Афганистане за убийство американских солдат.

«Эта история, в том виде, как она была рассказана, не отражает в точности, что произошло, – заявил Помпео, выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка. – Я считаю, что администрация отреагировала на ситуацию совершенно уместным образом».

Утверждения о выплате наград, о которых первой сообщила газета New York Times, были отвергнуты администрацией Дональда Трампа как неподтвержденные.

Представители руководства американской разведки сообщили Конгрессу, что президента не информировали об этих утверждениях, поскольку аналитики ЦРУ сочли их неподтвержденными.

Однако Помпео признал, что, как и в любой войне, риски для американских войск в Афганистане существуют, и что администрация делает все возможное, чтобы снизить их.

«Информация, которую мы получили, была направлена нужным людям, чтобы наши солдаты, моряки и летчики были в безопасности, – заявил госсекретарь. – Их уведомили о различных рисках, которые представляет не только Россия, но и другие, чтобы наша конфигурация сил была правильной».

Заявление Помпео появилось после того, как Пентагон объявил, что США покинули пять военных баз в Афганистане и сократили численность военного контингента в этой стране в рамках соглашения с Талибаном, достигнутого ранее в этом году.

«Численность американских сил в Афганистане сохраняется на уровне примерно восьми с половиной тысяч, и пять баз, которые раньше занимали американские силы, были переданы нашим афганским партнерам», – заявил представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

Он не уточнил, о каких базах идет речь.

В конце февраля США и Талибан подписали историческое соглашение, содержащее 14-месячный график вывода американских войск, их союзников и партнеров по коалиции.

Помпео отметил, что безопасность оставшихся американских войск в Афганистане в значительной степени зависит от реализации этого соглашения.

«Президент четко обозначил цель, которую он поставил перед своим госсекретарем, и мы продолжаем работать над тем, чтобы внутриафганские переговоры начались, чтобы мы могли начать снижать риски для наших юношей и девушек, которые сегодня находятся в Афганистане», – сказал он.

Госсекретарь отметил, что он обсуждал афганскую тему с российским коллегой министром иностранных дел Сергеем Лавровым по телефону в понедельник.

«Когда в понедельник я разговаривал с министром иностранных дел Лавровым, я напомнил ему о его обязательстве. Как и публично, он в частном порядке отрицал, что они занимались подобной деятельностью», – сказал Помпео.

«Мы четко дали понять нашим российским коллегам, что мы должны объединить усилия, чтобы Афганистан стал более суверенным, более независимым и мирным, – сказал он в интервью газете The Hill. – Мы считаем, что это отвечает интересам России, отвечает интересам Китая, мы знаем, что это отвечает интересам афганского народа».

Он напомнил, что история отношений между Афганистаном и Россией была долгой «и не всегда хорошей для России».

«Мы понимаем, что Россия использовала ставленников по всему миру, и что есть риски, что они будут использовать ставленников в Афганистане в нечистоплотных целях, – добавил он. – Мы делаем все возможное, чтобы разведданные собирались надлежащим образом. Чтобы мы реагировали на угрозы, исходящие от внешних субъектов, будь то иранцы, русские, пакистанцы или другие негосударственные субъекты, которые финансировали Талибан, подвергая американцев опасности».

Госсекретарь не стал вдаваться в детали.