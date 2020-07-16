 

Трамп сменил руководителя предвыборного штаба

16.07.2020, 10:13, Новости дня

Президент Дональд Трамп произвел перестановки в своем предвыборном штабе, заменив руководителя кампании Брэда Парскейла на бывшего высокопоставленного советника Билла Степина.

«Я рад сообщить, что Билл Степин повышен до роли менеджера предвыборного штаба Трампа», – заявил Трамп через Facebook.

«Брэд Парскейл, который был рядом со мной долгое время и возглавлял нашу потрясающую цифровую и информационную стратегию, будет и дальше заниматься этим в качестве старшего советника штаба», – добавил он.



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