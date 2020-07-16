США ввели санкции против пяти компаний, связанных с российским бизнесменом Пригожиным

16.07.2020, 10:10, Новости дня

Управление по контролю за зарубежными активами (OFAC) министерства финансов США 15 июля объявило о введении санкций в отношении трех физических и пяти юридических лиц, которые связаны с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Санкции ввели в отношении российской компании “М Инвест”, китайской Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp&Exp, гонконгских Shine Dragon Group и Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company и суданской Meroe Gold. Под санкции за связи с Пригожиным также попали россияне Игорь Лавренков, Михаил Потепкин и Андрей Мандель – топ-менеджеры “М Инвест”.

В заявлении Госдепартамента США отмечается, что указанные лица и компании помогали Пригожину уклоняться от ранее введенных американских санкций и “распространять зловредное влияние по всему миру”.

“М Инвест” – российская компания, которая принадлежит или контролируется Пригожиным и служит прикрытием для сил ЧВК “Вагнер”, действующей в Судане и отвечающей за разработку планов для бывшего президента Судана Омара аль-Башира по подавлению протестующих, стремящихся к демократическим реформам”, – отметили в Госдепе.

Близкий к Кремлю предприниматель Пригожин (в российских СМИ его называли “ресторатором президента РФ Владимира Путина”) находится под американскими санкциями в связи с вмешательством в выборы президента США в 2016 году.

В частности, 16 февраля 2018 года министерство юстиции США выдвинуло обвинения по делу о вмешательстве в президентские выборы 13 гражданам России и трем компаниям, среди которых Пригожин и его “Агентство интернет-исследований”, “Конкорд Менеджмент и Консалтинг”, “Конкорд Кейтеринг”. Всем обвиняемым инкриминируют заговор с целью обмана Соединенных Штатов. По данным минюста, агентство покупало пространство на серверах в США и регистрировало сотни аккаунтов в Facebook, Twitter и Instagram, используя при этом украденные или поддельные американские документы, а также фиктивные банковские счета.

30 сентября 2019-го минфин США ввел дополнительные санкции, связанные с предполагаемыми попытками РФ повлиять на американские выборы. В санкционный список внесены два сотрудника “Агентства интернет-исследований”, три компании, связанные с Пригожиным, а также яхта и три самолета, которыми он пользуется. Также минфин уточнил данные самого Пригожина и четырех человек из его окружения, которые были подвергнуты санкциям ранее.

Госсекретарь Майк Помпео заявлял, что Штаты “продолжат добиваться того, чтобы Пригожин и подобные ему люди не смогли прятаться и комфортно жить до тех пор, пока будут заниматься дестабилизирующей деятельностью, угрожающей интересам США, их союзников”.