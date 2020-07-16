Профильный комитет рекомендовал Раде назначить Шевченко главой Нацбанка Украины

16.07.2020, 10:10, Новости дня

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде поддержать назначение Кирилла Шевченко на пост главы Национального банка Украины. Такое решение было принято членами комитета сегодня на внеочередном заседании 16 июля, пишет “Укринформ”.

“Комитет принял решение рекомендовать одобрить проект постановления №3857 “О назначении Кирилла Шевченко на должность главы Национального банка Украины”, – говорится в решении комитета, которое озвучил его глава, нардеп от фракции “Слуга народа” Даниил Гетманцев.

Соответствующий проект постановления под №3857 зарегистрирован в парламенте 15 июля, сообщается на сайте Верховной Рады.

Председатель Национального банка Яков Смолий был уволен 3 июля.

Предполагалось, что голосование за назначение нового главы регулятора пройдет 17 июля. Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия не исключал, что вопрос будет вынесен в сессионный зал уже 16-го.

14 июля во время телефонного разговора с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой президент Украины Владимир Зеленский говорил, что глава Нацбанка будет назначен в ближайшее время. Он обещал, что это будет “независимый технократ”.

По данным СМИ, в предварительном списке на должность руководителя НБУ к 15 июля насчитывалось девять кандидатов, среди них и глава государственного “Укргазбанка” Шевченко. Он был первым, чью кандидатуру называли в качестве преемника Смолия сразу после его ухода.