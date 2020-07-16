 

Канье Уэст подал заявку на участие в выборах президента США

16.07.2020, 10:10, Новости дня

Известный американский рэпер Канье Уэст подал заявку на участие в выборах президента США, запланированных на 3 ноября. Об этом пишет Associated Press.

Представитель Уэста подал необходимые документы и заплатил $35 тыс. днем 15 июля, в последний день для регистрации в штате. Уэст стал одним из трех независимых кандидатов в президенты, которые зарегистрировались в штате.

При этом агентство отмечает, что остается неясным, действительно ли Уэст собирается участвовать в выборах. В частности, он уже пропустил крайние сроки для регистрации в нескольких штатах.

Уэст заявил, что планирует баллотироваться на пост президента США, в ночь на 5 июля. Накануне американский таблоид TMZ писал, что музыкант передумал участвовать в избирательной кампании. 

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут бывший вице-президент США Джо Байден и действующий президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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