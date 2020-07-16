Хакер получил более 100 тысяч долларов, взломав Twitter-странички Билла Гейтса, Барака Обамы, Илона Маска, и других известных людей

16.07.2020, 10:09, Разное

Хакер получил более 100 тысяч долларов США, взломав в Twitter страницы известных людей. Под его атаку попали профили Барака Обамы, Билла Гейтса, Илона Маска и других.

Инцидент произошел вечером 15 июля, неизвестный злоумышленник устроил атаку на профили знаменитостей. В списке жертв оказались как политики, так и бизнесмены, а также артисты. На главные страницы Джеффа Безоса, Канье Уэста, Ким Кардашьян, Майкла Блумберга, хакер вывел собственный текст с предложением удвоить финансовые вложения.

В уведомлении взломщик аккаунтов сообщал, что каждый желающий может присоединиться к его коммерческому предложению. Используя профили знаменитостей, как рекламу, он призвал выплатить ему по тысяче долларов, дав на перевод денег всего полчаса, а вся требуемая сумму должна была быть в биткоинах. При этом, несмотря на то, что действующий американский президент не ладит с соцсетью, его профиль не был подвергнут хакерской атаке. Известно, что некоторые сообщения Дональд Трамп публикует в аккаунте раньше, чем о них узнают в пресс-службе.

Появившись на несколько минут на взломанных страницах, уведомление с требованием исчезло. Однако пользователи соцсети Twitter успели не только прочесть уведомление, но и обсудить его с другими пользователями. Многие предположили, что это всего лишь шутка, однако нашлись и те, кто решил воспользоваться предложением. Всего за несколько минут хакеру перевели свыше 100 тысяч долларов США. Как сообщают СМИ, спустя три часа все взломанные страницы были временно заблокированы руководством Twitter.

В компании прокомментировали происшествие, по заявлению администрации сети, служба безопасности уже расследует инцидент. Как хакер смог взломать профили пользователей, пока остается загадкой. Сейчас к делу, учитывая личности жертв взломщика, подключились специалисты ФБР. Между тем, ранее неизвестные уже вскрывали профиль основателя соцсети Джека Дорси, опубликовав расистские и антисемитские высказывания, а также ряд угроз.