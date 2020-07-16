Ученые назвали причину отсутствия иммунной реакции на раковые клетки

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16.07.2020, 10:09, Разное

Американские исследователи объяснили, почему иммунитет не способен обнаружить раковые клетки, позволяя им делиться до критической стадии. Результаты нового исследования были опубликованы в Journal of Experimental Medicine.
Главную роль в обнаружении чужеродных тел в организме играют дендритные клетки. Они доставляют антигены к Т-клеткам, после чего в организме начинают вырабатываться антитела. Однако на поверхности раковых клеток имеется белок CCR2. Иначе его называют рецептором клеточной поверхности. Он ответственен за подавление секреции сигнала, требующейся для созревания дендритных клеток. По этой причине иммунная система не способна «увидеть» раковые клетки и никак не препятствует росту опухоли.

Сейчас исследователи работают над созданием лекарств, способных блокировать CCR2 на иммунных клетках. Первые препараты уже проходят клинические испытания. Если окажется, что подобные лекарства смогут проникать в опухоль, то их начнут испытывать на людях.



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