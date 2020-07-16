Валаам открыли для туристов

16.07.2020, 10:08, Новости дня

В Карелии с 16 июля снова можно посещать природный парк «Валаамский архипелаг» в составе организованных туристических и паломнических групп, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

С этого же дня в регионе смогут открыться кинотеатры, но они должны будут соблюдать противоэпидемические рекомендации Роспотребнадзора, передает «Интерфакс».

С 20 июля агентства занятости населения Карелии постепенно возобновляют личный прием граждан – также с учетом рекомендаций по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований и норм. Прием будет вестись по заранее установленному графику.

Тем временем, прошло всего две недели, как Крым начал принимать туристов из других регионов России, а мест уже практически нет. Газета ВЗГЛЯД сообщала, как Крым проходит испытание ажиотажным турпотоком.