Валаам открыли для туристов
16.07.2020, 10:08, Новости дня
В Карелии с 16 июля снова можно посещать природный парк «Валаамский архипелаг» в составе организованных туристических и паломнических групп, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
С этого же дня в регионе смогут открыться кинотеатры, но они должны будут соблюдать противоэпидемические рекомендации Роспотребнадзора, передает «Интерфакс».
С 20 июля агентства занятости населения Карелии постепенно возобновляют личный прием граждан – также с учетом рекомендаций по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований и норм. Прием будет вестись по заранее установленному графику.
Тем временем, прошло всего две недели, как Крым начал принимать туристов из других регионов России, а мест уже практически нет. Газета ВЗГЛЯД сообщала, как Крым проходит испытание ажиотажным турпотоком.
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