 

В РФ подтвердили 6,4 тыс. новых случаев коронавируса

16.07.2020, 10:08, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 6428 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 752 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 6428 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 24,1% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 531, Свердловской области – 349, Санкт-Петербурге – 256.

Всего в стране выявлено 752 797 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 531 692 человек, из них 8 443 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 167 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 11 937 человек.

Накануне, 15 июля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 6422. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на шесть.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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