Брэд Питт не смог уладить конфликт с сыном Мэддоксом спустя 4 года после скандала

16.07.2020, 10:06, Разное

В феврале этого года западные СМИ писали о том, что Брэд Питт пропустил премию BAFTA из-за сына Мэддокса. Тот ненадолго приезжал в США из Южной Кореи, где учится в университете, на каникулы и согласился пообщаться с отцом. Поклонники актера тут же подумали, что конфликт исчерпан, и Брэд, наконец, сможет быть в контакте с Мэддоксом. Но инсайдеры Us Weekly уверены в обратном: по их данным, отец и сын до сих пор не общаются.

Их отношения – никакие, они не общаются,

– рассказал источник, отметив, что общаться с отцом не желает и его 16-летний сын Пакс:

Когда Мэддокс уедет в колледж, Брэд надеется, что Пакс будет заинтересован в воссоединении, если на него не будет влиять старший брат.

Анджелина и Брэд Питт с Мэддоксом, 2013 годСейчас Питт нередко появляется у дома Анджелины Джоли в Лос-Анджелесе – здесь же находится и Мэддокс, который из-за пандемии коронавируса покинул Южную Корею и временно перешел на онлайн-обучение. Свой единственный комментарий об отце Мэддокс также дал в Южной Корее: вездесущие репортеры In Touch Weekly добрались до студенческого городка и “поймали” парня в свои цепкие лапы. На вопрос журналиста, собирается ли Брэд Питт навестить его в университете, молодой человек ответил:

Не знаю ничего об этом… что там происходит.

Такой ответ не удовлетворил репортера, и он продолжил разбираться в перипетиях семьи Джоли-Питт. “Закончились ли ваши отношения с отцом?” – спросил он. На что юноша ответил:

Пусть будет то, что будет.

Анджелина Джоли и Мэддокс в университетеОтношения между Питтом и Мэддоксом начали портиться четыре года назад: во время семейного перелета на частном самолете Брэд и Анджелина поссорились, и сын встал на сторону матери. Актер отреагировал на это агрессивно – ходили слухи, что он даже ударил мальчика (позже Брэд опроверг эту информацию, в суде его вина в жестоком обращении с детьми также не была доказана.). С тех пор отец и сын не общались. Питт также не приехал в Сеул поддержать сына в первый учебный день в университете.

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