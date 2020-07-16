Ученые нашли ключевой признак осложнений от коронавируса

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16.07.2020, 9:53, Разное

Ученые выяснили, какой ключевой признак указывает на то, что коронавирус протекает в тяжелой форме и может вызвать осложнения. Результаты исследований специалисты опубликовали в научном журнале Science.
По словам экспертов, они изучили 50 пациентов, заразившихся коронавирусом. Клиническая картина у каждого выглядела по-разному. Одни зараженные испытывали небольшой кашель, другие имели тяжелую дыхательную недостаточность, поэтому медики были вынуждены подключить их к аппарату ИВЛ. Однако проанализировав образцы их крови, эксперты обнаружили характерный признак, заключающийся в том, что у всех пациентов с тяжелой формой коронавируса имелся дефицит ответа интерферона, а также наблюдалось усиленное воспаление.

Интерфероны типа I используются иммунитетом в целях борьбы с вирусными инфекциями. Чем больше их вырабатывается, тем медленней прогрессирует болезнь. Исследования показали, что интерферон может оказаться ключевым фактором, из-за которого проявляются различные симптомы. Кроме того, этот фактор удастся использовать в лечебных методиках для борьбы с COVID-19.



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