«Как девочка»: Сергей Певцов сфотографировал свою 55-летнюю супругу в мини-шортах и без макияжа

16.07.2020, 9:53, Разное

Сергей Певцов продемонстрировал фотографию, где запечатлил свою 55-летнюю супругу Ольгу Дроздову в коротких шортах и без макияжа. Актер любит свою семью и рассказывает секреты семейного счастья поклонникам.

Дмитрий Певцов уже четверть века живет в счастливом браке с Ольгой Дроздовой и вместе занимаются воспитанием сына Елисея, которому 12 лет. Но у известного актера это не первые отношения и длительный период он жил с Ларисой Блажко. Брак не сложился, а их сын Даниил погиб в 2012 году.

Сейчас Дмитрий Певцов живет со второй супругой и часто делится с подписчиками в Instagram секретами счастливой семейной жизни. Он заявляет, что сохранять верность и доверительные отношения супругам помогает вера, о чем он рассказал в последнем посте. Также опубликовал фото семьи, где запечатлена жена и сын. Ольга Дроздова на снимке в коротких шортах белого цвета очаровала поклонников актера. Они написали для нее много комплиментов и пожелали семье счастья.