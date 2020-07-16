Ученые назвали основной признак осложнений из-за коронавируса

16.07.2020, 9:53, Разное

Французские исследователи определили основной признак осложнений от COVID-19. Результаты опыта были опубликованы в издании Science.

Специалисты провели исследование, где принимало участие 50 больных с коронавирусом. У испытуемых наблюдались различные симптомы: от небольшого кашля до тяжелой дыхательной недостаточности. В некоторых случаях пациентов пришлось подключить к аппарату ИВЛ. После исследований крови, тканей, иммунных клеток и других биоматериалов, эксперты поняли, что у пациентов с осложнениями был зафиксирован острый дефицит ответа интерферона и интенсивный воспалительный процесс.

Интерфероны типа І необходимы иммунной системе для борьбы с инфекцией, а их выработка способна замедлить прогрессирование COVID-19. Специалисты полагают, что интерферон важный фактор, воздействующий на симптоматику болезни, а также принимает участие в процессе выздоровления.

Напомним, что о коронавирусе узнали в декабре 2019 года, вспышка случилась на рынке китайского города Ухань. Из-за быстрого расширения вируса по миру, 11 марта ВОЗ огласили эпидемию.