Переболевшим коронавирусом в тяжелой форме разрешили не вакцинироваться

16.07.2020, 9:48, Новости дня

Переболевшим коронавирусом в тяжелой форме можно не вакцинироваться, у них хорошие защитные титры антител, сообщил директор центра эпидемиологии микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Да, не знаю, как долго, но можно не вакцинироваться в ближайшее время точно, потому что, как показали уже довольно многочисленные исследования, у них хорошие защитные титры антител к этому вирусу циркулируют в крови», – передает РИА «Новости» ответ Гинцбурга на вопрос о том, можно ли людям, переболевшим COVID-19 в тяжелой форме, не ставить вакцину.

Гинцбург также сообщил, что вакцинацию от коронавируса и другие прививки лучше не делать одновременно. «Побочки не будет, это точно. Другое дело, что по времени их немного надо, желательно развести будет, чтобы одновременно все-таки не колоть. Из этих соображений хотя бы на пару недель желательно их развести. На пару-тройку недель», – сообщил он.

Это, как сказал специалист, уже задача организаторов календаря прививок. «Задача вполне решаемая. Более сложные задачи решали на моей памяти, когда гепатит В вводили в роддомах, соответственно, там надо было с прививкой от туберкулёза разводить по времени. Тоже все решили», – напомнил Гинцбург.

Напомним, в среду первых добровольцев выписали в Москве после испытания вакцины от COVID-19.