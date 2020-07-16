По факту заражения детей коронавирусом в лагере под Кировом возбуждено дело

16.07.2020, 9:48, Новости дня

Следственные органы в Кировской области возбудили уголовное дело после сообщений СМИ о заражении детей коронавирусом в оздоровительном лагере.

«Следственными органами Кировской области по публикациям СМИ, в которых содержалась информация о факте заражения детей и сотрудников в детском оздоровительном лагере коронавирусной инфекцией, возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», – передает РИА «Новости» сообщение СК.

Ведомство поясняет, что проводятся следственные действия, изучаются доводы, изложенные в публикациях, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в областном минздраве сообщали, что в одном из частных детских оздоровительных лагерей Кировской области обнаружен очаг новой коронавирусной инфекции: COVID-19 подтвердился у одного ребёнка, остальных взяли под наблюдение.

Напомним, в июле глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о возможном смягчении правил для детского отдыха.