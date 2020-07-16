Прототип кабриолета BMW 4-серии проходит финальные тесты

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16.07.2020, 9:45, Новости дня

Компания BMW в настоящее время проводит дорожные испытания нового кабриолета BMW 4.

В свою очередь, снимки фотошпионов демонстрируют модель практически полностью лишена защитной пленки, однако в задней части кузова все же скрыли некоторые элементы. Распознать автомобиль можно по увеличенной решетке радиатора с крупными «ноздрями». Вместе с тем кабриолет сохранил дизайн капота, бамперов, крыльев, как и в купе.

Таким образом, новинка сохранит привычный вид, который уже успели ранее оценить поклонники баварской марки BMW. Кроме того, некоторые эксперты анонсировали, что модель обзаведется 2-литровым турбированным двигателем, мощность которого достигает 255 л.с. Остальные параметры пока остаются неизвестными.



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