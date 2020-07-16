 

Nissan представил серийный электрический кроссовер Ariya

16.07.2020, 9:45, Новости дня

Глава компании Nissan сообщил, что новый электрокар Ariya сможет открыть новую историю марки.

В свою очередь, в ближайшее время состоится официальный выход модели на рынок, а первыми смогут приобрести электрическую модель в Японии и в Европе. Новинка Ariya отличается достаточно уникальным дизайном кузова, тогда как разработчикам также удалось продемонстрировать просторный салон с расширенными элементами. Приборная панель в электрокаре максимально отличается от ранее выпущенных моделей.

Более того, удобством называют дополнительный выдвижной столик, который окажется достаточно актуальным в процессе длительных переездов. Остальные детали о новинке электрокара Ariya будут сообщены после выхода в свободную продажу.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06 / Появились снимки серийной версии Volkswagen ID.4

12.05 / Маски и перчатки будут продавать на всех станциях метро и пригородных кассах

01.07 / Эксперты отметили высокую явку избирателей на Дальнем Востоке

14.07 / Из-за COVID-19 в Калифорнии решили закрыть бары, церкви и офисы

20.06 / Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом

17.06 / “Вова, выходи!”: обращение к Зеленскому обернулось стычками на улицах Киева

19.06 / Пентагон: Северная Корея остается серьезной угрозой для региона

14.07 / Эрдоган назвал изменение статуса Святой Софии исправлением исторической ошибки

03.06 / Турция сообщила о сотрудничестве с Россией в клиническом испытании вакцин

22.05 / “Нефтехимик” усилился хоккеистом сборной Словакии Гудачеком

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска