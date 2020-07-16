Nissan представил серийный электрический кроссовер Ariya

16.07.2020, 9:45, Новости дня

Глава компании Nissan сообщил, что новый электрокар Ariya сможет открыть новую историю марки.

В свою очередь, в ближайшее время состоится официальный выход модели на рынок, а первыми смогут приобрести электрическую модель в Японии и в Европе. Новинка Ariya отличается достаточно уникальным дизайном кузова, тогда как разработчикам также удалось продемонстрировать просторный салон с расширенными элементами. Приборная панель в электрокаре максимально отличается от ранее выпущенных моделей.

Более того, удобством называют дополнительный выдвижной столик, который окажется достаточно актуальным в процессе длительных переездов. Остальные детали о новинке электрокара Ariya будут сообщены после выхода в свободную продажу.