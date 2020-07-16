 

Алиса Казьмина: Андрей со всеми детьми “в прекрасных отношениях”, но выгоняет их на улицу

16.07.2020, 9:37, Разное

Именно к Алисе Казьминой ушел Андрей Аршавин от беременной Юлии Барановской, оставив ту с двумя детьми. Спустя некоторое время влюбленные оформили отношения, у них родилась дочь Есения. Однако вскоре Аршавин и Казьмина расстались.

На протяжении всего этого времени футболист не виделся с детьми Барановской. Лишь в прошлом году он наладил с ними контакт. А в свежем интервью сказал, что у него никогда не было проблем в общении с детьми, причем как Юлии, так и Алисы (у той есть еще двое отпрысков от предыдущих отношений).

Вот только у Казьминой другая версия событий. “Андрей патологический лгун касаемо детей”, – отрезала женщина. По ее словам, Аршавин заблокировал ее старших детей у себя в телефоне. Что касается Есении, та, как утверждает Алиса, стала забывать отца.

“Есеня ему не нужна. Она, наверное, и не вспомнит папу, когда он наконец созреет и захочет увидеть ребенка. Самый прекрасный возраст малышки сейчас пропускает ради других девушек и своего времяпрепровождения”, – отметила Казьмина.

Она предположила, что бывший муж хочет дождаться того времени, когда сможет общаться с детьми напрямую, только не факт, что у них будет такое желание. “Они открыты для общения! И то, что происходит, делает им больно”, – призналась Алиса.

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Публикация от Andrey Arshavin (@andrey.arshavin10) 12 Июл 2020 в 9:21 PDT

Экс-супруги сумели договориться о размере алиментов, а вот что касается имущества, проблемы остались. Несколько месяцев назад Аршавин потребовал, чтобы бывшая жена вместе с детьми освободила его особняк в Петербурге. Как уверяет Алиса, футболист свое решение не изменил.

“Он не останавливается. Конечно же, Андрей со всеми детьми “в прекрасных отношениях”, но выгоняет их на улицу. Все врет – что в той семье, что в этой”, – заключила бывшая супруга Андрея Аршавина.



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