Первую семью Иосифа Пригожина из-зад долгов выселили из квартиры

16.07.2020, 9:30, Разное

Первую семью известного российского продюсера Иосифа Пригожина из-за наличия долгов выселили из квартиры. Такое решение принял суд, удовлетворив иск компании «Бенефит».

Иосиф Пригожин до знакомства с певицей Валерией состоял в браке с супругой по имени Елена. Она подарила ему сына и дочь. Спустя время пара рассталась, а Иосиф Пригожин стал очень популярным в российском шоу-бизнесе.

Компания «Бенефит» подала иск в суд, где ответчиком должна была выступать первая семья продюсера. Елену Пригожину и ее детей признали теми, кто утратил право на жилье. Итогом процесса стало выселение родственников продюсера из квартиры. «Бенефит», в свою очередь, получил средства в размере четырех миллионов рублей. Именно столько составляла задолженность, пишет телеграм-канал Mash.