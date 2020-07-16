 

Первую семью Иосифа Пригожина из-зад долгов выселили из квартиры

16.07.2020, 9:30, Разное

Первую семью известного российского продюсера Иосифа Пригожина из-за наличия долгов выселили из квартиры. Такое решение принял суд, удовлетворив иск компании «Бенефит».
Иосиф Пригожин до знакомства с певицей Валерией состоял в браке с супругой по имени Елена. Она подарила ему сына и дочь. Спустя время пара рассталась, а Иосиф Пригожин стал очень популярным в российском шоу-бизнесе.

Компания «Бенефит» подала иск в суд, где ответчиком должна была выступать первая семья продюсера. Елену Пригожину и ее детей признали теми, кто утратил право на жилье. Итогом процесса стало выселение родственников продюсера из квартиры. «Бенефит», в свою очередь, получил средства в размере четырех миллионов рублей. Именно столько составляла задолженность, пишет телеграм-канал Mash.



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