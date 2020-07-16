 

В Twitter объяснили массовый взлом аккаунтов знаменитостей

16.07.2020, 9:30, Новости дня

Массовый взлом аккаунтов Twitter произошел из-за того, что хакеры воспользовались доступом нескольких сотрудников компании к ее внутренним системам, заявили в службе поддержки соцсети.

«Нами обнаружена скоординированная атака со стороны лиц, которые выбрали в качестве объекта внедрения ряд наших сотрудников, которые имели доступ к внутренним системам и инструментам», – приводит RT сообщении службы.

Отмечается, что данные учетные записи были немедленно заблокированы, а твиты, отправленные злоумышленниками, удалены. 

Также компания ограничила функционал множества других аккаунтов.

В свою очередь, глава Twitter Джек Дорси сообщил, что компания диагностирует проблему взлома и поделится результатами.

«Тяжелый день для нас в Twitter. Мы все чувствуем себя ужасно из-за того, что такое произошло. Мы диагностируем (проблему) и поделимся с вами всем, чем сможем, когда у нас будет больше понимания того, что конкретно случилось», – написал Дорси в Twitter.

Ранее сообщалось, что в Twitter ряда крупных компаний и знаменитостей появились сообщения о раздаче биткоинов.

Подобные сообщения появились в Twitter основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса и главы Amazon Джеффа Безоса. Также были взломаны аккаунты экс-мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, рэп-исполнителя Канье Уэста, бывшего президента США Барака Обамы и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Кроме того, хакерской атаке подверглись аккаунты Apple и Uber. 



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