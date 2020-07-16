Россияне смогут бесплатно получить участок в Арктике

16.07.2020, 9:30, Новости дня

Программу бесплатной раздачи земель планируется запустить в Арктике: по планам Минвостокразвития, целиком в программе предлагается задействовать территории Мурманской области, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также 23 отдельных муниципалитетов других северных регионов.

Минвостокразвития намерено расширить программу бесплатной раздачи земли гражданам, в этот раз в Арктике, которая с начала 2019 года стала зоной ответственности ведомства. Проект изменений в закон о «дальневосточном гектаре» готовится по поручению вице-премьера Юрия Трутнева. Пока на портале regulation.gov.ru опубликовано только уведомление о разработке такого документа, передает «Коммерсант».

Программа раздачи земель на Дальнем Востоке стартовала 1 июня 2016 года. Изначально она была доступна для жителей девяти муниципалитетов, с 1 октября 2016 года – для всего Дальневосточного округа, а с 1 февраля 2017 года – для всех граждан России.

В 2019 году в программу добавили Забайкалье и Бурятию (с 1 августа 2020 года участки там станут доступны для всех желающих).

Для освоения изначально было доступно более 140 млн га, однако три четверти площади этих территорий подпадают под ограничения – например, участок изъят для госнужд или входит в состав лесного фонда. Спрос на «дальневосточный гектар» не массовый: за время действия программы участки получили 83 тыс. человек, большая часть из которых – жители региона.

Из разъяснений ведомства следует, что, как и в случае с Дальним Востоком, «арктический гектар» предлагается сделать средством борьбы с оттоком населения.

Условия программы такие же: граждане смогут получить участок площадью до 1 га сроком на пять лет, после чего его можно будет оформить в собственность или долгосрочную аренду на 49 лет.

Использовать землю разрешается для строительства жилого дома, ведения сельского хозяйства или занятия бизнесом.

География программы не так обширна, как на Дальнем Востоке, где задействованы все его регионы, кроме Курил. Только три субъекта будут участвовать целиком: Мурманская область, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. В остальных арктических регионах действие программы будет ограничено территорией лишь 23 муниципалитетов.

Чукотка и арктические районы Якутии в программу не войдут, так как на их территории земли уже раздаются в рамках «дальневосточного гектара».

При этом говорить о том, какая площадь будет доступна для раздачи, пока рано – решение вопроса об исключении территорий из программы отдадут в ведение региональных властей, которые смогут устанавливать степень близости «арктических гектаров» к крупным городам. На федеральном уровне буферные зоны устанавливаться не будут (на Дальнем Востоке граждане могут получить участки не ближе 10 км от городов с населением более 50 тыс. человек или 20 км – при численности более 300 тыс.).

В Минвостокразвития такое решение объясняют тем, что в Арктике на данный момент проживают лишь 2,5 млн человек, из которых 90% – городские жители, при этом границы городов сужаются из-за оттока населения.

«Базовая инфраструктура сохраняется – это хорошая возможность для развития индивидуального жилищного строительства вокруг городов», – считают в ведомстве.

Как следует из уведомления о разработке проекта, программу планируется запустить в июне 2021 года.

Преимущественное право на выбор земель власти предоставляют местным жителям – в течение первых шести месяцев получать участки смогут только они. Затем воспользоваться такой возможностью смогут уже все граждане РФ (включая проживающих за рубежом).

Ранее стало известно, что Росреестр работает над программой «Земля просто», аналогичной программе «Дальневосточный гектар», которая позволит оформлять в собственность участки земли удаленно, без излишних бюрократических процедур.