Алиса Аршавина рассказала об истинном отношении экс-супруга к детям

16.07.2020, 9:30, Разное

Алиса Аршавина рассталась с супругом Андреем почти два года назад. Сам спортсмен не так давно сообщал, что проблем с общением с общей дочерью Есенией у него нет, но его бывшая супруга раскрыла правду.

Брак Алисы и Андрея Аршавиных длился 7 лет. У них родилась дочь Есения, которой сейчас 3 года. После разрыва с супругой, спортсмен перестал общаться с наследницей. Похожая история происходила и в случае с Юлией Барановской, подарившей ему троих детей, а после занималась их воспитанием самостоятельно.

Сам Андрей Аршавин заявляет, что у него никогда не возникало никаких проблем с детьми, а младшая дочь его второй супруги называла его папой. Также признался, что и со старшим сыном супруги у него сложились доверительные отношения. Алиса Аршавина удивилась подобным высказыванием экс-супруга, так как дети его не видели уже больше года. Также он заблокировал их номера в смартфоне, чем вызвал обиды. Когда у них была семья, то все было отлично, но сейчас футболист не звонит, не поздравляет с праздниками, телефоны заблокированы. Старший сын очень обижен, болезненно переживает ситуацию и считает прошлое фальшью.

Младшая дочь Есения стала забывать отца и Алиса Аршавина полагает, что она и не вспомнит его, если спортсмен пожелает когда-то увидеть ребенка. У девочки сейчас интересный возраст и экс-супруг его пропускает ради собственных развлечений, но дети всегда открыты для общения.

Напомним, что Андрей Аршавин на младшую дочку выплачивает алименты около 340 тысячи рублей. Некоторое время назад он требовал, что они с детьми уехали из его особняка в Петербурге.