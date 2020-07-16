 

Лукашенко вызвали на бой: Без понтов и уголовщины

16.07.2020, 9:23, Разное

Недавно Вадим Прокопьев опубликовал видео, где призвал белорусских рестораторов объединиться для решения проблем отрасли. Слова предпринимателя не понравились Александру Лукашенко.

Президент якобы сказал: “Что этот *** (гомосексуалист. – Прим. ред.) себе позволяет?” Так процитировали белорусского лидера “трое мужчин из хоккейной раздевалки” в беседе с Прокопьевым.

Ресторатора оскорбила реакция Лукашенко, он намерен получить извинения. В противном случае политика ждет дуэль. Предприниматель отметил, что секундантами будут глава МВД Юрий Караев и бывший начальник ОМОНа Юрий Подобед, которые хорошо знакомы и с ним, и с президентом.

Видеообращение Прокопьев отправил не только в СМИ, но и секретарю Лукашенко. На ответ ресторатор дал лидеру страны 24 часа.

“Если Вы предпочтете не извиняться, тогда старый проверенный способ без понтов и уголовщины – три раунда в ринге по три минуты”, – добавил Прокопьев.

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Публикация от Александр Лукашенко (@lukashenko_president) 25 Апр 2019 в 3:29 PDT

Напомним, что заключенный под стражу Виктор Бабарико, которого ЦИК не зарегистрировал для участия в выборах Белоруссии, написал письмо в ООН. Бизнесмен сообщил Комитету по правам человека, что его задержание незаконно. Политик надеется, что члены организации убедят белорусские власти не препятствовать его участию в выборах.



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