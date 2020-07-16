Зачем Наталья Фриске копирует знаменитую сестру

16.07.2020, 9:23, Разное

Наталья Фриске оказалась в центре громкого скандала после того, как спела на свадьбе хит своей сестры “Где-то летом”. Ее сильно критикуют: некоторые уверены, что она просто завидует Жанне, поэтому надевает ее наряды и пытается прорваться на сцену.

Психолог Завгороднева считает, что не все так однозначно. По ее словам, делать какие-то выводы можно только после того, как будет четко понимание, что именно произошло на той свадьбе.

Специалист предполагает, что Наталья видела свое выступление на сцене как дань памяти сестре. Она сравнила инцидент с ситуацией, в которой оказалась группа “Король и шут” после смерти ее лидера Михаила Горшенева – место фронтмена занял его родной брал.

“Я не думаю, что в выступлении Натальи есть психологическая подоплека, помимо того, что это дань памяти сестре”, – уверен Завгороднева.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 12 Июл 2020 в 11:46 PDT

Она добавила, что в данном случае речь не идет желании заработать на имени Жанны Фриске

или зависти. Психолог считает, что своим выступлением Наталья просто хотела показать, что все помнят и любят песни ее родственницы

Напомним, что сестра знаменитой артистки уже прокомментировала ситуацию. Как писали “Дни.ру”, ее допекли бесконечные звонки журналистов и она не смогла сдержать эмоции.