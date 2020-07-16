Собянин указал на риск повторного введения карантина в Москве

16.07.2020, 9:16, Новости дня

У Москвы «все-таки больше шансов» избежать повторного введения карантина из-за коронавируса, но такие риски есть, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин сказал в эфире радио «Комсомольская правда», отвечая на вопрос о возможности введения повторного карантина в Москве, что у российской столицы «все-таки больше шансов избежать этого».

«Понятно, что риски есть, нужно открыто на них смотреть. Но я надеюсь, что мы все-таки избежим какой-то жесткой вспышки», – добавил мэр.

Он отметил, что высокие цифры в мире по числу пациентов с коронавирусом – закономерный процесс: «Страны и континенты – это же не город. В город попал вирус и прошел свой путь – со своим пиком, падением и так далее. А в стране с большой территорией, например, у нас или в Бразилии, вирус передвигается постепенно, волнами, охватывая один регион за другим».

Ранее Собянин заявил, что в Москве уровень коллективного иммунитета жителей позволяет выходить из ограничений по коронавирусу. Он объявил о новом этапе снятия ограничений: возобновляют работы театры, кино, детские развлекательные центры и образовательные учреждения. С 13 июля отменяется обязательное ношение защитных масок на улицах.