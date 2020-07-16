За Ивана Сафронова поручились более 20 руководителей СМИ и общественных деятелей

16.07.2020, 9:16, Новости дня

Более 20 руководителей СМИ, общественных деятелей и журналистов написали личные поручительства за советника главы Роскосмоса и бывшего корреспондента газет «Коммерсант» и «Ведомости» Ивана Сафронова, арестованного по обвинению в государственной измене, сообщил его адвокат Иван Павлов.

«Всего поручительства подали более 20 человек», – передает ТАСС слова Павлова.

Как пишет газета «Коммерсант», за Сафронова поручились десятки человек. Среди них – главные редакторы Forbes, «Дождя» и «Новой газеты» Николай Мазурин, Тихон Дзядко и Дмитрий Муратов, а также бывший главред РБК и Forbes, основатель интернет-издания The Bell Елизавета Осетинская. Положительные характеристики подписали главреды «Ъ» и «Ведомостей» Владимир Желонкин и Андрей Шмаров, бывшие главред и издатель «Ведомостей» Илья Булавинов и Демьян Кудрявцев, заместитель гендиректора РБК Игорь Тросников и бывший соруководитель РБК Елизавета Голикова.

Также за Сафронова поручились заместитель главреда «Ъ» Иван Сухов и бывший заместитель главреда Глеб Черкасов, корреспонденты и редакторы издания, сообщили адвокаты Дмитрий Катчев и Иван Павлов РБК. Кроме того, в списке поручителей – главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский и главред The Bell Ирина Малкова. Поручительства подписали также член Совета по правам человека Екатерина Винокурова сотрудники ВШЭ Александр Архангельский и Сергей Давыдов и руководитель движения «Русь сидящая» Ольга Романова.

По словам Павлова, также поручительства написали директор департамента кадров госкорпорации «Роскосмос» Владимир Матвейчук и декан факультета коммуникаций ВШЭ Андрей Быстрицкий.

В четверг в Мосгорсуде будет слушаться жалоба на арест Сафронова. Он содержится в СИЗО «Лефортово».

Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток» и помещен в СИЗО «Лефортово». По словам адвоката, Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы.

13 июля Сафронову предъявили обвинение в государственной измене. Вину советник главы Роскосмоса признавать отказался, заявив, что его «прессуют за заметки». Защита Сафронова обжаловала его арест.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Сафронов входил в «группу риска» с точки зрения контрразведки, а также объясняла, почему чешская разведка ценится в работе против России.