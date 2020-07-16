 

В Киевской школе экономики назвали реальное количество больных COVID-19 в Украине

16.07.2020, 9:11, Новости дня

В Украине реальное количество случаев заболевания COVID-19 составляет около 185 тыс., в то время как официально подтверждены более 55 тыс. случаев. Об этом свидетельствуют данные эпидемиологического моделирования распространения COVID-19, разработанного Киевской школой экономики.

С начала осени ожидается усиление карантинных ограничений независимо от рассмотренных сценариев распространения COVID-19, считают исследователи.

В презентации говорится, что новые показатели правительства позволяют быстрее выявлять проблемные регионы при меньшей жесткости ограничений для страны. Внедрение и дальнейшее соблюдение адаптивного карантина позволяет спасти около 121 тыс. человек. Если бы 12 марта в Украине не был введен карантин, страна сейчас проходила бы значительный пик в 1000–3000 умерших в день, а на конец года это количество составило бы около 125 тыс.

Сейчас Украина продолжает идти по “желтому” сценарию, по которому ожидается, что к концу года будет до 4 тыс. умерших и 410 тыс. случаев инфицирования. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным на 15 июля, в Украине зарегистрировано 55 607 случаев коронавирусной инфекции. Скончались 1427 больных с COVID-19, вылечился 28 131 пациент.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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