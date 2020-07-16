 

В Украине снова выросло количество новых случаев заражения коронавирусом

16.07.2020, 9:11, Новости дня

За последние сутки в Украине коронавирусная инфекция была подтверждена у 848 человек (на 12 больше, чем накануне), свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

С начала эпидемии COVID-19 был диагностирован у 56 455 человек, 28 931 из них уже выздоровел (+800 пациентов за сутки). 18 инфицированных скончались за сутки (общее количество умерших достигло 1445).

Больше всего новых случаев инфицирования за прошедшие 24 часа выявили во Львовской области (+197), Киеве (+116) и Ровенской области (+70). По общему количеству зарегистрированных случаев лидируют Львовская, Черновицкая области и Киев:

Винницкая область – 2221;
Волынская область – 3147;
Днепропетровская область – 1163;
Донецкая область – 776;
Житомирская область – 1569;
Закарпатская область – 4166;
Запорожская область – 642;
Ивано-Франковская область – 3242;
Киев – 6613;
Киевская область – 3144;
Кировоградская область – 675;
Луганская область – 98;
Львовская область – 7622;
Николаевская область – 498;
Одесская область – 2375;
Полтавская область – 343;
Ровенская область – 4852;
Сумская область – 348;
Тернопольская область – 2337;
Харьковская область – 2845;
Херсонская область – 206;
Хмельницкая область – 930;
Черкасская область – 783;
Черновицкая область – 5232;
Черниговская область – 628.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 13,55 млн, из них более 7,55 млн вылечились, около 585 тыс. умерли. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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