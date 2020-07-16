Любовь Толкалина объявила о расставании с британским композитором Саймоном Бассом

16.07.2020, 9:11, Разное

Актриса Любовь Толкалина редко комментирует личную жизнь, но сделала исключение из собственных правил и призналась поклонникам, что снова свободна. Она рассталась с бойфрендом, 54-летним британским композитором Саймоном Бассом, – их отношения не выдержали проверку расстоянием.

Любовь Толкалина и Саймон БассМы созванивались, долго разговаривали и как-то пришли к тому, что не сможем быть вместе, живя в разных странах. Это точно невозможно. Мудрые люди говорили мне, что самоизоляция и вирус всех поместили в то место, где они и должны быть. Кто-то остался за границей, кто-то — наедине с любимым, с мужем, с детьми, кто-то в невыносимой атмосфере, в замкнутом пространстве.- рассказала 42-летняя Толкалина в интервью “7 дней”, отметив, что в их истории “было только одно “за”, но слишком много “против”.

Любовь Толкалина и Саймон БассНапомним, о романе с Бассом Толкалина объявила в ноябре 2019 года, опубликовав снимок с композитором и подписав его следующим образом:

Ночь. Мы. Чтобы покончить со всеми слухами, разговорами, сплетнями и пересудами – мое сердце уже 4 года живет в самом центре the capital of Great Britain (столицы Великобритании – прим. ред).

Любовь Толкалина и Саймон БассНапомним, в январе 2017 года Любовь Толкалина и Егор Кончаловский объявили о расставании после 20 лет совместной жизни, хотя, как позже скажет актриса в интервью HELLO!, они были не вместе с 2010 года, но никому об этом не говорили.

У каждого началась своя жизнь. Меня привлекало одно, Любу – совсем другое. Мы почти не пересекались. У нас не так много совместных интересов,- признавался и Егор. Сейчас у бывших гражданских супругов новая жизнь: в марте 2017-го Кончаловский снова стал отцом – возлюбленная Мария Леонова родила ему сына Тимура. А их с Любовью Толкалиной общей дочери Марии уже 19 лет.

Егор Кончаловский и Любовь Толкалина