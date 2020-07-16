Мнение: “Грейхаунд”

16.07.2020, 9:11, Разное

Ознакомился с фильмом "Грейхаунд" посвященном Битве за Атлантику.

Фильм оказался крепким и вполне смотрибельным середняком.

Фабула "Грейхаунда" предельно проста. Есть номерной конвой в 1942 году, который идет из США в Британию.

Есть группа охранения во главе с эсминцем класса "Флетчер". Командует эсминцем "Грейхаунд" Том Хэнкс, в образе постаревшего капитана из "Спасти рядового Райана".

Почти весь фильм крутится вокруг борьбы "Грейхаунда" и других эскортных кораблей с группой немецких подводных лодок и по сути в фильме ничего кроме этого нет.

Как персонаж немного раскрывается лишь сам Хэнкс, а остальные это люди-функции, составляющие часть механизма эсминца и голоса под радиосвязи. Немцы также предельно обезличены.

В итоге, под давящую музыку немцы кружат вокруг конвоя, периодически атакуя – убивая и умирая, используя различные ухищрения и так до самого конца фильма, когда конвой доходит до точки рандеву с британским эскортом и противолодочным самолетом, отражая рутину того периода – конвои шли, несли потери, но доходили. Немцы несли потери, но топили. В итоге по фильму – минус 4 лодки у Кригсмарине в обмен на эсминец и 5 транспортов и танкер. Достаточно типичная ситуация для конца 1942 – первой половины 1943 года, когда потери лодок при атаках на конвои в Атлантике становились все более ощутимыми.

Несомненный плюс фильма, это неплохая атмосфера и достаточно высокая "заклепочность" фильма с большим вниманием к деталям связанным с работой эсминца и противолодочных действий (очевидно, что авторы фильма заморочились работой с историческими консультантами), но конечно полного реализма тут ждать не стоит – авторы остановились на определенном балансе закоса под реализм и ряд развлекательных условностей, чтобы зритель совсем уж не заскучал за мешаниной терминов и команд, кино это все-таки по большей части развлекательное.

Немцы с одной стороны показаны как профессионалы, особенно в первой половине фильма, но ближе к концу сваливаются в "звонки маньяка" по радио и в какой-то "оло-ло-раш" на эсминец, вместо повторения комбинированной атаки на конвой, которая уже принесла им успех ранее. Но иначе не получилось бы превозмогания с рикошетами торпед от корпуса и прилетевшим в последний момент противолодочным самолетом.

Тем не менее, большую часть фильма такой подход вполне работает и во время просмотра несколько раз ловил себя на мысли, что вот примерно в таком ключе вполне можно снимать незабвенный "Корабль его Величества Улисс", если до него у киношников когда-то дойдут руки – подобный стиль + яркие персонажи, которые в "Грейхаунде" отсутствуют, вполне могут сложиться в хорошее кино. Тут же просто середняк.

Уровень компьютерной графики, вполне пристойный, хотя она периодически и выглядит слишком уж компьютерной, аля ролики из World of Warships. Но приглушенный светофильтр и общая холодная атмосфера кадра сглаживают эти шероховатости. Вполне возможно, что в кино этот фильм неплохо бы смотрелся.

В итоге получилось производственное кино про работу отдельного взятого американского эсминца в 1942-м году с превозмогающим Томом Хэнксом.

В целом, фильм оставил более цельное впечатление, нежели недавний "Мидуэй".