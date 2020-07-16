 

В продажу поступил 50-дюймовый 4K-телевизор Redmi за 270 долларов

16.07.2020, 9:09, Разное

В продажу поступил новый девайс от суббренда Xiaomi, компании Redmi, телевизор с 50-дюймовым экраном, выполненным по технологии 4K. На территории Китая устройство под названием Redmi X50 получило ценник в 270 долларов.
Ранее производитель уже вывел на рынок две модели с 55- и 65-дюймовыми диагоналями дисплея. Разрешение в 4K дает возможность использовать порядка 97% от площади экранной панели. Яркая и сочная картинка обеспечивается возможностью применения DTS-HD-технологии. При этом 50-дюймовый дисплей отображает 85% цветовой палитры и обновляется с частотой в 60 герц.

Технология MEMC (оценки компенсации движения) обеспечивает плавное воспроизведение видеоконтента. Звук «умный» телевизор передает посредством четырех четырех динамиков с мощностью в 12,5 Ватт каждый. Дополнительно колонки оснащены сабвуфевром, кроме того, устройство поддерживает технологию Dolby Audio.

Работает смарттелевизор на четырехъядерном процессоре и 2-гигабайтном чипе оперативной памяти. Также в нем есть в Redmi X50 модуль основной памяти в 32 гигабайта и микрофоны для управления голосом. Когда устройство выйдет на международный рынок, и какой будет его стоимость в зарубежных странах, пока не известно.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Пилот из США рассказал о причинах неэффективности истребителей F-35 против РФ

10.05 / Как живет переболевшая пневмонией Бабкина

28.06 / Мнение: Штурм полицейского участка в Портленде

08.07 / Скандалы: «Что за страна? Вы понимаете, где вы живете»?

19.05 / Чумовой парад идет к урнам

20.05 / «Впереди много разных приключений и приговоров»

01.06 / Мнение: Пришло время понять, как дальше жить

28.06 / Татьяне Овсиенко из группы «Мираж» удалось выжить после страшной аварии

21.05 / Мнение: Набег

14.05 / Ученые сделали неожиданное открытие о мозге шизофреников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска