В продажу поступил 50-дюймовый 4K-телевизор Redmi за 270 долларов

16.07.2020, 9:09, Разное

В продажу поступил новый девайс от суббренда Xiaomi, компании Redmi, телевизор с 50-дюймовым экраном, выполненным по технологии 4K. На территории Китая устройство под названием Redmi X50 получило ценник в 270 долларов.

Ранее производитель уже вывел на рынок две модели с 55- и 65-дюймовыми диагоналями дисплея. Разрешение в 4K дает возможность использовать порядка 97% от площади экранной панели. Яркая и сочная картинка обеспечивается возможностью применения DTS-HD-технологии. При этом 50-дюймовый дисплей отображает 85% цветовой палитры и обновляется с частотой в 60 герц.

Технология MEMC (оценки компенсации движения) обеспечивает плавное воспроизведение видеоконтента. Звук «умный» телевизор передает посредством четырех четырех динамиков с мощностью в 12,5 Ватт каждый. Дополнительно колонки оснащены сабвуфевром, кроме того, устройство поддерживает технологию Dolby Audio.

Работает смарттелевизор на четырехъядерном процессоре и 2-гигабайтном чипе оперативной памяти. Также в нем есть в Redmi X50 модуль основной памяти в 32 гигабайта и микрофоны для управления голосом. Когда устройство выйдет на международный рынок, и какой будет его стоимость в зарубежных странах, пока не известно.