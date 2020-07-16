 

Содержание СО2 в атмосфере Земли достигло рекорда в 2019 году

16.07.2020, 9:08, Новости дня

Концентрация парниковых газов в атмосфере Земли продолжает расти, в 2019 году был достигнут новый максимум для российских станций наблюдения, следует из обзора состояния и загрязнения окружающей среды в РФ за минувший год, опубликованном Росгидрометом.

В обзоре Росгидромета указывается, что «в 2019 году концентрация СО2 продолжила свой рост, обновив очередные максимумы», передает РИА «Новости».

«В Териберке и Тикси среднегодовое значение СО2 составило 414,3 млн единиц, за год увеличившись на 3,2 млн единиц и 3 млн единиц соответственно», – указывается в документе.

Кроме того, растет содержание в атмосфере еще одного парникового газа – метана: «За период с 2009 по 2019 годы концентрация СН4 (метан) увеличилась на 60,7 млрд единиц».

Рост концентрация СО2 в атмосфере носит антропогенный характер и связан с выбросами углекислого газа объектами энергетики и промышленности.

По мнению международной группы экспертов по изменению климата, увеличение содержания СО2 в атмосфере ускоряет рост глобальной температуры и способствует изменению климата.

Ранее Газпром сравнил выбросы парниковых газов от поставок газа по «Северному потоку» и от американского СПГ.



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