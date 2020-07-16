 

Заммэра Томска по безопасности задержали по подозрению в получении взятки

16.07.2020, 9:08, Новости дня

Сотрудники управления ФСБ по Томской области задержали заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова по подозрению в получении взятки, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«Суриков задержан по статье УК РФ «Получение взятки», – рассказал источник ТАСС.

Сумма взятки, по версии следствия, составила не менее 300 тыс. рублей.

Напомним, в июне бывшего замгубернатора Курганской области приговорили к 11 годам за взятки.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.06 / От коронавируса в РФ вылечились 52% всех заразившихся

22.06 / Историк рассказал о планах Гитлера помириться с Великобританией перед войной с СССР

20.05 / ОНФ проведет мониторинг контейнерных площадок с помощью сервисов «Яндекса»

14.07 / При таких показателях заболеваемости COVID-19 карантин в Киеве не снимут еще полтора года – главный санврач столицы

13.05 / Еще один чиновник поплатился за свое хамство в соцсетях

09.05 / 7 мая в Киеве выпало рекордное количество осадков за 110 лет

08.06 / Польский генерал признал отсутствие угрозы нападения со стороны России

23.05 / Помощник Трампа не видит начала новой холодной войны

19.05 / Бомбардировщики Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Черного моря

13.05 / Guardian – экс-генералы НАТО призвали Европу не выходить вслед за США из договора с Россией по открытому небу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска