Заммэра Томска по безопасности задержали по подозрению в получении взятки
16.07.2020, 9:08, Новости дня
Сотрудники управления ФСБ по Томской области задержали заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова по подозрению в получении взятки, сообщил источник в правоохранительных органах региона.
«Суриков задержан по статье УК РФ «Получение взятки», – рассказал источник ТАСС.
Сумма взятки, по версии следствия, составила не менее 300 тыс. рублей.
Напомним, в июне бывшего замгубернатора Курганской области приговорили к 11 годам за взятки.
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